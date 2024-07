Peña pide a Maduro que detenga la persecución política en Venezuela

El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, calificó como una tragedia lo que está ocurriendo en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales realizadas en dicho país.

“La posición nuestra es una posición muy dura. Queremos que paren esta persecución política”, mencionó Peña. Paradójicamente, en Paraguay varios actores políticos son víctimas de persecución política de parte del cartismo. Uno de los casos es la situación de Kattya González, que fue expulsada por cartistas y satélites de la Cámara de Senadores, de manera inconstitucional, según concluyó el Ministerio Público.

Peña lamentó además que el gobierno de Venezuela pretende instalar miedo y violencia. “Están echando a embajadores, cerrando embajadas, enfrentándose a cualquiera que pida transparencia”, señaló.

“Nuestros temores se confirmaron”, sostiene Peña

Peña manifestó que el domingo, había una leve esperanza de que se respetarían los resultados de las urnas, pero eso no sucedió. Lamentó que días antes ya se comenzaran a deportar observadores, no se permitiera el control y se bloqueara la entrada de líneas aéreas. “Hoy el pueblo venezolano está frustrado. Nuestros temores se confirmaron y hasta ahora, no se sabe dónde están las actas”, declaró.

El mandatario paraguayo aseveró que no está discutiendo una situación ideológica, sino que el gobierno paraguayo está exigiendo la verdad. “Queremos saber la verdad”, subrayó Peña.

Peña reitera que Paraguay no reconoce supuesto triunfo de Maduro

Peña reiteró que Paraguay no reconoce el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. “Para nada. Estamos muy preocupados y estamos con la esperanza de que puedan aparecer las actas”, afirmó.

Peña agregó que la diferencia de los resultados electorales que manejan los grupos políticos venezolanos y el Consejo Nacional Electoral (CNE), además de la masiva disconformidad de los venezolanos con los resultados, demuestran que el gobierno de Nicolás Maduro pretende ocultar algo.

Señaló que Paraguay estaba abierto a apoyar en el proceso electoral en Venezuela, además de restituir la relación diplomática bilateral, que se rompió en 2019. “Teníamos planes de tener un embajador y personal en la embajada, pero no llegamos a hacer”, resaltó en una entrevista en vivo por el canal TN.

Se deben considerar otras medidas que no sean sanciones económicas

Peña sostuvo que se deben considerar otras medidas para ayudar a Venezuela a superar esta crisis. Manifestó que las restricciones económicas y declaraciones finalmente no castigan y no dan el resultado esperado. “Tenemos que pensar en medidas diferentes porque los países siguen empobreciéndose y unos enriqueciéndose. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos en lo que queremos alcanzar”, dijo.

En ese sentido, agregó que mañana se realizará una reunión de la OEA en Washington para debatir sobre lo que ocurre en Venezuela.

Lamentó la crisis humanitaria que Venezuela ha soportado en los últimos años y agregó que esta crisis electoral no es nueva y con el tiempo se han ido perdiendo libertades y ha habido la salida de millones de venezolanos a diversos países del mundo.