Video: Diputados sin quorum por amenaza de moquete

“A una mano le voy a reventar la cara a este imbécil, acaba de decir el colega Yamil Esgaib. Que conste en acta, presidente, que desde el otro lado de la sala se ha escuchado perfectamente”, reclamó el diputado Benítez al presidente de la Cámara, el cartista Raúl Latorre.

Latorre, pese a estar más cerca, alegó no haber oído los dichos, sin embargo Benítez ratificó su repudio. La diputada opositora Johanna Ortega (Partido País Solidario) también testificó la amenaza.

“Señor Yamil Esgaib, yo no vine a caerle bien a usted en esta sala, no vine a ser su amigo y probablemente, mientras usted esté del otro lado de la vereda, es probablemente porque (yo) esté haciendo bien las cosas, porque usted es todo lo que yo no quiero de un político. Es todo lo que odio y repudio de un político, egoísta, energúmeno, etc.”, disparó Benítez.

Esgaib se ofrece para “round” de moquete

“Yo creo que es recíproca la mala actitud, yo hoy también cometí el error de tratarle de imbécil”, sostuvo por su parte Yamil Esgaib, que no obstante intentó justificarse diciendo que Benítez lo critica frecuentemente.

“Yo no le maltrato nunca a ellos”, acotó Esgaib, que paradójicamente ya fue suspendido por sus colegas por hechos de violencia contra colegas. “Yo no tengo problema, más allá de su juventud, le acepto un round de 30 segundos y vamos a ver quién manda acá”, se ratificó Esgaib.