Millonaria compensación para funcionarios de la ANDE “será opcional”, dice diputada cartista

Tras las múltiples quejas recibidas en contra del proyecto de ley que busca millonarias compensaciones para funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la diputada cartista Johana Vega aseguró que no se trata de un regalo y que, como presidenta de la Comisión de Tercera Edad en Diputados, busca beneficiar a esa población.

“Nuestros adultos mayores de ANDE no están pudiendo tener una jubilación y estamos viendo para que puedan tener una compensación”, señaló en ABC Cardinal. Explicó que no tendrán la jubilación porque no alcanzarán los años necesarios de aporte, “porque entraron a destiempo o son personas de bastante edad que no van a alcanzar”.

Dijo que tienen años de aporte pero son pocos, por lo que quieren una compensación “por los años y momentos difíciles”. Sobre el monto, dijo que estipulan en el proyecto un mínimo de G. 30 millones y máximo de G. 100 millones: “Hacemos el cálculo por el salario mínimo que está ganando, más la antigüedad por dos años que está dando la institución”, dijo sobre los parámetros.

Además, los beneficiarios van a recibir un pago mensual. “Es opcional, el funcionario va a decidir si optar o no”, agregó.

¿De dónde saldrán los fondos?

Inicialmente, la diputada se negó a responder de dónde va a salir el dinero para cubrir estas millonarias compensaciones. Sin embargo, ante las sospechas de que se tenga que realizar un aumento en la tarifa, aseguró que eso no pasará, pues el proyecto se trabajó con el presidente de la ANDE y se estipuló que se utilicen los “remanentes” de un fondo que tiene la institución para indemnizaciones.

En cuanto a las críticas porque implica un beneficio que ningún otro ciudadano tiene, respondió que sabe que no son los únicos paraguayos de tercera edad que necesitan asistencia, pero que ahora está enfocada en ellos. “No tiene nada que ver con que tenga a mi hermano trabajando con ellos. Cometiendo una infidencia, toda mi vida quise trabajar en la ANDE y ahora que puedo, quiero ayudar”, declaró.

Lo que dice el proyecto

El proyecto contempla otorgar a los trabajadores de la ANDE que sean adultos mayores con 60 años o más de edad, en condiciones de precariedad laboral, reciban una compensación económica única no menor a G. 30 millones ni mayor a G. 100 millones, además de una prestación mensual suplementaria equivalente a un salario mínimo vigente.

El hermano de la diputada cartista, José Vega Insfrán, es actualmente director de Servicios Administrativos (DSA) de la ANDE, cargo al que asumió en setiembre, luego de que su hermana iniciara su carrera parlamentaria. Hasta agosto tenía un salario mensual de G. 19.148.626. Para el mes siguiente ya pasó a percibir una remuneración total de G. 25.429.406.