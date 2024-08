Tras sugerir “harakiri” a Abdo, esperan propuesta de Camilo Benítez para Cartes

“El presidente Mario Abdo Benítez tuvo un crecimiento (patrimonial durante su mandato) de aproximadamente ÚS$ 600.000, que es público; y si eso es inmoral y si eso amerita que si naciera en Japón se haga el harakiri, pregunto yo: El señor Horacio Cartes tuvo un crecimiento en su periodo patrimonial de US$ 400 millones... entonces, por suerte Camilo Benítez no fue Contralor en la época de Cartes, porque no sé qué le hubiese recomendado que haga”, dijo Daniel Centurión.

Consultado sobre el motivo de estas declaraciones de Benítez, y si sería para congraciarse con el cartismo de cara a un eventual rekutu en el cargo, Centurión dijo no querer especular, pero sí reafirmó que, a su criterio, fue una “expresión desafortunada como institución” y “muy sugestiva”, que desacredita a la Contraloría.

Enfatizó que ni Camilo Benítez ni el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, pueden acusar ninguna ilegalidad, por ello hablan de “inmoralidad”.