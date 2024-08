Diputado Rodrigo Gamarra, proponente de “comisión garrote”, se arrodilla ante Cartes

“Hoy, personalmente, presidente (dirigiéndose a Cartes) me sentí agraviado por lo que leí, por lo que escuché y estoy seguro de que muchos de los compañeros también acá se han sentido agraviados, porque atacarle hoy a Horacio Cartes es atacarle al Partido Colorado. Atacar a Horacio Cartes es atacarle a toda la nación paraguaya, irrumpir en nuestra soberanía y en nuestra independencia”, afirmó Gamarra en la reunión de ayer en la residencia de HC.

El diputado Gamarra, supuestamente preocupado por casos de lavado de dinero en nuestro país, evidenció que se rigen por la famosa frase de regímenes autoritarios, incluido el stronista, que reza: “Para mis amigos, todo; a los indiferentes la ley y al enemigo... garrote”, ya que ante las operaciones sancionadas por EE.UU.; se mostró “indignado” e incluso se ofreció a Cartes para “poner pecho” en su defensa.

“Tampoco me tiembla el pulso, presidente, ni me amilana ni me quita el sueño, porque vos sabés el presidente personalmente que para mí es un honor poner el pecho y enfrentar a esta clase de personaje cuando se mete con el Partido Colorado... con Horacio Cartes... con la República del Paraguay, más firme y más fuerte que nunca mi querido presidente a tu lado y donde nos llame el partido siempre nos va a encontrar”, acotó Gamarra.