Sanción a Tabesa: senador desmiente guerra comercial y que la tabacalera sea mayor aportante al fisco

La industria nacional produce alrededor de 3.000 millones de cajetillas de 20 unidades de cigarrillos al año, pero solo se exporta de manera legal el 6%, mientras el resto se queda en Paraguay, cuestionó el senador Rafael Filizzola, haciendo referencia a las sanciones ratificadas por Estados Unidos a Tabesa, empresa vinculada al expresidente de la República Horacio Cartes.

Según estudios de tabaquismo, el mercado local consume solo el 7% de la producción. Es decir, de cada 100 cajetillas, hay 87 que no se exportan ni se consumen, pero se producen, según la presentación del legislador.

“A mí me preocupa qué hacemos nosotros con serios indicios que hay con relación a las empresas del grupo Cartes. Tres mil millones de cajetillas al año, de las cuales se exportan un 6% y se pueden consumir en el país un 7%. ¿Qué pasa con el restante ochenta y pico por ciento?”, expresó en la sesión.

Agregó que los cartistas quieren instalar el discurso de que Tabesa es el principal “aportante” privado del Fisco con US$ 31,2 millones; sin embargo, el 93% de ese “aporte” corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que realmente pagan los consumidores como impuestos indirectos, no paga la tabacalera.

Indicó que si fuera por el Impuesto a la Renta, Tabesa estaría realmente en el puesto 43, con un aporte directo de US$ 2,1 millones, bastante lejos del mayor aportante que es Agrofertil S.A., con US$ 14,6 millones. Incluso, el propio Horacio Cartes aporta más que Tabesa, ocupando el puesto 39 y aportando US$ 2,2 millones en Impuesto a la Renta.

“Detalle también, no es cierto que hagan los principales aportantes del fisco, aportan US$ 31 millones en ISC y al IVA, pero eso no sale del bolsillo de la empresa, eso sale del bolsillo del que compra el cigarrillo. Si vamos al IRP, Tabesa pagó US$ 2 millones nomás, o sea que no es que tampoco la economía paraguaya se va a caer por esto”.

Cuestionó que los cartistas digan que las sanciones de la OFAC son “una guerra comercial”, y consideró que si Philip Morris estuviera detrás de las sanciones, no podría haber otra razón más que el contrabando, que es un delito, porque “una guerra comercial” no tiene justificación con la exportación legal de cigarrillos, ya que es mínima. Expuso que en 2023, Tabesa exportó a EE.UU. apenas por valor US$ 594.000 y nada en 2024 y que, curiosamente, el 84% de sus exportaciones se destinan a paraísos fiscales como Aruba, Surinam y Curacao.

“¡Vaya guerra comercial con una empresa que no exporta! Dicen que Tabesa da empleo a más de 6.000 personas, pero según el IPS, en 2022, del holding de Cartes, compuesto por 70 empresas, existían 27 que no poseen un solo empleado inscripto”, sentenció.