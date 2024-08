Tras salida de Lea, ya tirotean contra otro integrante del Gabinete: “Parece más ministro de San Pedro que ministro del Estado”

“A nuestro entender hay un gran fracaso del ministro de Agricultura (Carlos Giménez). No se siente en el campo ninguna presencia. Tenemos un ministro de Agricultura que más parece ministro de Género, porque se preocupa más de la sexualidad de los jóvenes, o creo que se equivocó de cartera el Presidente de la República al darle eso”, afirmó el diputado colorado oficialista Hugo Meza, crítica que incluso la hizo pública hoy ante varios ministro del Gabinete que visitaron la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La referencia al género se debe a que el ministro, antes que destacarse por su gestión, ha trascendido por expresiones discriminatorias contra personas con tendencia homosexual, que incluso excedieron el discurso “provida y profamilia” de este Gobierno.

A Giménez, senador con permiso que actualmente está al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y exgobernador de San Pedro, le reclaman que supuestamente se dedica solo a favorecer a su feudo político y que, según Meza, “parece más ministro de San Pedro que ministro del Estado”.

Regionalmente, Giménez también mantiene una disputa frontal contra el actual gobernador y exdiputado de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, que si bien comparte movimiento (el cartismo), son enemigos declarados.

“Evidentemente, varios ministros que no están en la misma altura, en la sintonía, ni la velocidad del Presidente de la República y uno de ellos ya te dije cuál es para mí en particular (MAG) y para muchos compañeros, que quizás no puedan decir, pero yo puedo decir”, afirmó y al ser insistido si sugeriría que Carlos Giménez sea echado, respondió: “no sé, eso es potestad del Presidente de la República, pero yo no lo hubiese tenido luego (como ministro) si era presidente”.

A Lea Giménez “le faltó cintura política”

El diputado Hugo Meza también evaluó la renuncia de la ahora exministra Lea Giménez y, lejos de limitarse al discurso “políticamente correcto” de la mayoría, de que supuestamente fueron por “motivos personales”, el legislador dio a entender que no le dio la capacidad política para lidiar con la dirigencia colorada.

“Yo creo que le faltó a ella, en algunos casos, alguna cintura política. Siempre el equilibrio entre lo técnico y lo político -que no es fácil encontrar- siempre funciona mejor que solamente técnico. Cuando uno tiene en su cabeza solamente un circuito económico y no tiene la empatía ni la la sintonía con la clase política, en la ciudadanía, en general generalmente ocurre eso (choque)”, señaló.