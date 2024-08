Un año del gobierno de Santiago Peña: entre defensas al cartismo y pases de pelota

No es sorpresa alguna que Santiago Peña defienda al movimiento de su líder, el expresidente Horacio Cartes, junto a sus miembros distribuidos a lo largo de los distintos poderes del Estado. Sin embargo, en casos cuando al parecer algunos ya eran “indefendibles”, Peña hizo su mayor esfuerzo para hacerlo o tratar de desviar la atención hacia otras instituciones.

Uno de los casos mas “emblemáticos” de la férrea defensa del mandatario hacia el oficialismo es el del senador Erico Galeano, quien se encuentra imputado como también acusado por asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza.

“Él tiene la responsabilidad de demostrar su inocencia. Él ha dicho en reiteradas oportunidades que es inocente y la Justicia, si hay justicia, va a tener que demostrar si tiene culpabilidad”, había mencionado en su momento e incluso refirió que las evidencias de la Fiscalía en contra de Galeano “no demuestran ninguna vinculación de él”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a todo esto, recientemente se determinó que Erico Galeano deberá afrontar un juicio por los hechos de los que se le acusa, esto conforme reiteraron los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak a la Cámara de Apelaciones.

Lea más: Santi Peña vuelve a defender a Erico Galeano y desmerita a Fiscalía: “Evidencias no demuestran vínculo”

Santiago Peña y el nepotismo

Otro polémico caso que se dio a conocer a lo largo de este primer año de gobierno fue el de los “nepobabies” como por ejemplo la hija del vicepresidente Pedro Alliana con un elevado salario o la hija del diputado Yamil Esgaib, quien trabaja en la Embajada de Paraguay en Reino Unido.

En el caso de Montserrat Alliana, el presidente evitó responder a las preguntas de la prensa pero en referencia a Magida Esgaib, afirmó que fue él quien autorizó su contratación y que fue una designación política, sin infringir ninguna ley.

Lea más: Hija de Yamil Esgaib: “yo autoricé eso”, afirmó Santiago Peña

Peña defiende al cartista “Nenecho”

El presidente Peña evitó emitir opiniones sobre la “desaparición” de los bonos del también cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez bajo el argumento que esto es “un asunto municipal”.

“Yo tengo muy claro dónde me tengo que involucrar”, respondió durante un acto donde también estaba presente el cuestionado intendente de Asunción.

Lea más: Santi sobre Nenecho: “Tengo muy claro dónde me tengo que involucrar”

Defensa sin vergüenza a Hernán Rivas

Otro senador cartista que tiene un proceso judicial y también fue defendido por Peña es Hernán Rivas, sobre quien existen altas sospechas de que su título de abogado sería falso.

“Ni un poco, no me da (vergüenza); si no cumplió con algo, que si la justicia determina... es responsabilidad de él”, e incluso fue consultado si tomaría algún tipo de distanciamiento y su respuesta fue: “No, ni un poco; no, no, no... es un gran amigo y colabora con la gestión legislativa en el Senado”.

Lea más: Peña dice que no le da “ni un poco de vergüenza” situación de Hernán Rivas

“Pase de pelota” en caso Kattya

Si bien en algunas ocasiones el recurso de “pasar la pelota” hacia otras instituciones pudo ser menos evidente o disimulado, en el caso de la expulsión de Kattya González del Senado, Peña sí responsabilizó directamente al Poder Legislativo.

“Es otro poder del Estado. Obviamente, hay voces a favor y hay voces en contra. Yo me imagino que si hoy yo tengo que cambiar a un ministro, a un presidente de ente, es una decisión que me compete a mí. Es un cuerpo colegiado y tomaron una decisión a través de los votos”, declaró.

Con estos “antecedentes” se puede observar que Peña defenderá a los cartistas pese a un montón de cuestionamientos que estos puedan tener e incluso brindaría algún tipo de opinión sobre el caso, mientras que cuando se da dentro de la oposición y como producto de la mayoría oficialista como el caso de González, pasa la pelota hacia otra institución.

Lea más: Expulsión de Kattya González: Peña no quiso hablar del atropello cartista

Más sobre el primer año de gobierno de Santiago Peña

El presidente viajero: casi 20 viajes en un año de presidencia de Santiago Peña

Lo bueno, lo malo y lo “feo” del primer año de Santiago Peña en el gobierno

Un año de la gestión de Santiago Peña: ¿quién gobierna en Paraguay?