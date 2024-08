El 74% votó contra el narcogobierno, dice Kattya y llama a la unidad

“A esta gente le interesa defender a sus narcotraficantes. ¿Acaso nos merecemos que narcodiputados y narcolegisladores le alcen la mano para adoptar nuestros proyectos de ley? No, señores. Nos merecemos que gente como ustedes, que ustedes, jóvenes de mi país, sean los que ocupen un lugar de decisión en el Congreso”, señaló la exsenadora Kattya González al cierre de la movilización del Partido Paraguay Pyahurá por el primer año de gobierno de Santiago Peña.

“No nos merecemos más narcosenadores ni narcodiputados que tomen decisiones por el pueblo paraguayo. Tabesaguay para ellos es el Paraguay. Y, si tienen que utilizar a las instituciones para proteger a su patrón, cuyas manos están manchadas de sangre, lo van a hacer”, advirtió González, quien acompañó la movilización que inició en la Plaza Italia y culminó en la Plaza Uruguaya de Asunción.

“Hoy están queriendo destruir la organización ciudadana y popular con leyes en donde resulta que hay que pedir permiso para manifestarse. En el 2028, compañeros, les quiero ver, jóvenes, a ustedes sentados en el Congreso y no a narcodiputados y narcosenadores”, apuntó.

Colorados son minoría, dice al llamar a la unidad opositora

En otro momento, la exlegisladora hizo un llamado a la unidad con miras al 2028. “Hoy queremos llamar a través de la organización, a través de ustedes, a los maestros, a los médicos, a los estudiantes, a los trabajadores del campo y en la ciudad, a los empresarios, a la gente que realmente cree que un Paraguay mejor es posible. Acá está el pueblo, ese 74% que no votó ni eligió a este narcogobierno. Ese 74% que no votó ni eligió a este modelo”, indicó.

“Este sistema electoral es una trampa, porque ellos son minoría. A pesar de que el 44% de la población que votó eligió a los diputados, hoy ellos son más del 60%. ¿Cómo se explica eso, compañeros? A pesar de que el 43% del electorado eligió la conformación de la Cámara de Senadores, hoy ellos son más del 50%, sin contar a las escorias compradas con nuestro dinero”, recalcó.

“¿Cómo podemos explicar que una minoría que votó a este gobierno hoy se convierta en mayoría dentro del sistema electoral? Vivimos entrampados y la única manera de resistir a esa trampa es organizándonos, compañeros”, dijo.

“¿Acaso no nos merecemos una educación de oportunidades para nuestros jóvenes? ¿Nos merecemos o no nos merecemos eso, compañeros? Nos merecemos y por eso tenemos que querernos a nosotros mismos. Y por eso tenemos que aprender que ellos son minoría y que el pueblo paraguayo, excluido por las manos manchadas de sangre de esta gente, es minoría”, insistió la exparlamentaria.

“Mientras que el vicepresidente de la República (Pedro Alliana), cuando se enferma, se va a Brasil a recibir atención médica, nuestros compatriotas padecen y mueren en una silla de hospital sin medicamentos, sin infraestructura. ¿Acaso nos merecemos eso? No, señores. “Esta mayoría se merece un sistema de salud universal y gratuito para todos”, afirmó.

Nepobabies

González, quien aguarda que la Corte se pronuncie sobre su expulsión del Senado, también mencionó el caso de los nepobabies. “¿Acaso nos merecemos, que el vicepresidente de la República le haga nombrar a su hija con un salario multimillonario sin ningún tipo de concurso mientras nuestros jóvenes padecen la falta de oportunidades?”. “Hoy los hijos de senadores, de diputados, de ministros y del propio vicepresidente de la República ocupan un lugar que tiene que estar reservado al pueblo paraguayo”, lamentó.

“Sin justicia, compañeros, no hay democracia. Y a esta minoría corrupta no le interesa la justicia para el pueblo. No le interesa que la gente se eduque, que la gente coma tres veces al día, que la gente venda sus productos a precios justos, que la gente trabaje y desarrolle su proyecto de vida en un Estado que le brinda seguridad y que le brinda felicidad. A esta gente le interesa defender a la patria TABESA”, sostuvo.