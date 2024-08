Cartismo nos va a llevar a una “segunda dictadura”, afirma titular del PLRA

En diálogo con ABC Cardinal, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas recordó que Efraín Alegre fue destituido de dicho cargo hace un año y que con el correr de los meses se instaló en la agrupación algo innegociable: ser oposición y contralor al gobierno de turno. “El pueblo paraguayo había electo un partido para gobernar y el resto para controlar”, añadió.

Dijo además que dos convenciones del PLRA, posteriores a las elecciones de abril del año pasado, “han determinado que esa tiene que ser la línea partidaria, la de control, la de oposición, firme, pero también acompañando los proyectos del gobierno que, si fuesen beneficiosos para la ciudadanía, son una oposición razonable”.

En contrasentido señaló que hay un grupo de dirigentes que, como siempre ha existido en la historia partidaria, opera junto al gobierno. Señaló que por ello en la última convención partidaria ha sancionado a cuatro senadores con la expulsión, estos son: Dionisio Amarilla, Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera.

“Entonces, ese es el gran debate que tenemos los liberales. Algunos estamos muy convencidos y creo que representamos la voz de la mayoría sobre esa línea, pero hay un sector que se quiere acercar al gobierno”, aseveró.

Indicó que por ello es muy difícil llegar a la unidad siendo la agrupación más importante de la oposición; con más de 1.5 millones afiliados, más de 25 movimientos internos, nacionales, vigentes, con liderazgos. “Entonces, pensar en una unidad en criterio, en todo sentido, es obviamente muy complicado, pero sí nos tiene que unir a los liberales, esa línea que fue, reitero, ratificada en ambas convenciones”, insistió sobre mantener la identidad opositora y contralora.

Sostuvo que por ello, el movimiento “Nuevo Liberalismo”, liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, está proponiendo “algo que para nosotros es antiestatutario, es ilegal y también inconstitucional. Me refiero al acortamiento del mandato de este periodo partidario. Recordemos que este periodo partidario empezó en el 2021 y concluye en el 2026, en coincidencia con las internas para las elecciones municipales”, recalcó.

Cuestionó que el Nuevo Liberalismo pida adelantar la renovación partidaria cuando esta directiva fue electa para cinco años junto a los presidente y miembros de más de 500 comités a lo largo de la República y en el exterior.

“¿Por qué someter a todo un estrés en un momento debilitado en donde tendría que ser otra la agenda partidaria de cómo resistir?”, cuestionó. También reiteró que la autoconvocatoria a una Convención Nacional, prevista para el 6 de octubre, anunciaba por el Nuevo Liberalismo, es ilegal.

Sostuvo que no se puede reducir la puja por la conducción nacional del PLRA a cuestiones económicas ya que lo verdaderamente en juego es la línea política.

No obstante, dijo que de todos modos llama a la disidencia liberal una reunión en el Directorio partidario, este martes, tanto con el movimiento Nuevo Liberalismo y otros sectores para tratar de superar el impase sobre la autoconvocatoria a una Convención.

“No hay autoconvocatoria. El estatuto no establece eso” dijo y agregó que las leyes electorales señalan que solo se puede renovar autoridades partidarias en dos omentos, “En coincidencia con las elecciones municipales o en coincidencia con las elecciones internas nacionales”.

Abusos del gobierno

Fleitas agregó que por ello siguen resistiendo contra este gobierno que “no ha descansado en los abusos y atropellos”, “instalando un proyecto hegemónico” de persecución en que incluso han atacado con pedidos de auditoria desde el Senado a su gestión como exgobernador de Cordillera.

Subrayó que en todo el primer año de gobierno de Santiago Peña, bajo órdenes de Horacio Cartes, solo se trató de instalar “un proyecto hegemónico que nos va a llevar a una segunda dictadura inexorablemente, si es que no nos unimos no solamente los partidos de la oposición, sino la ciudadanía que tiene como objetivo seguir viviendo en un país en donde se respeten las libertades y la democracia exigida vigente”, recaló. “La democracia está en riesgo más que en todos los periodos de la era democrática”, aseveró.

Consultado si el Nuevo Liberalismo es “fogoneado” por el llanismo y el cartismo, dijo que salvo algunos casos, todos los parlamentarios que integran el movimiento han acompañado prácticamente todas las decisiones del gobierno.

Agregó que en el Directorio del PLRA, que tiene 57 miembros, los miembros liderados por Dionisio Amarilla acompañan todas las decisiones del Nuevo Liberalismo.

Lamentó que actualmente el PLRA se centra en la puja de poder en lugar de enfocarse en cómo resistir los embates, los excesos, las actitudes autoritarias de este gobierno.

“Ver cómo podemos ayudarle a nuestro intendente, a nuestros gobernadores que han sido perseguidos también por este gobierno. La ley de Hambre Cero es más que evidente esa idea o la actitud que tiene este gobierno con atropellar todo y golpear a quienes nos vamos a mantener, reitero, firmes a pesar de las persecuciones”, dijo.

También señaló que “La mayoría de los paraguayos no apoyó, no acompañó, no le votó a Santiago Peña” haciendo alusión a que la mayoría del electorado votó por listas opositoras.

Deuda económica

En cuanto a las deudas económicas el PLRA, recordó que el partido tiene dos momentos en que se endeudó. En las elecciones del 2018 con un sobre endeudamiento por parte del entonces presidente Efraín Alegre y en los últimos comicios del 2023 con un crédito con Banco Continental.

Señaló que el PLRA, junto a siete partidos, integró la Concertación Nacional y asumió un compromiso financiero que no puede cumplir en el plazo establecido.

Dijo que por ello acudieron al banco de plaza para refinanciar y reestructurar la deuda. “Ya llegamos a un acuerdo para que esta deuda sea pagada, no en 15 meses como al principio se acordó, sino que nos puedan refinanciar, reestructurar hasta el 2027. Después, en una segunda etapa, nos ocuparíamos de la deuda arrastrada por las elecciones del 2018, que lastimosamente no estamos teniendo posibilidad o disponibilidad presupuestaria para pagar esa deuda, principalmente por la emisión de bonos para la organización de esas elecciones”.

“La deuda contraída con ese banco fue de 17.000 millones de guaraníes a pagar en 15 meses y un interés de 3.500 millones”, dijo.

“Pero a pagar en un plazo muy corto, un año tres meses. Por eso es que a través del bajo presupuesto, el subsidio y el aporte que vamos a recibir los partidos que formamos parte de este fideicomiso, es imposible pagar en 5 o 6 cuotas”, acotó.