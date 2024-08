Diputado colorado tirotea contra Peña: “La característica del incapaz o inútil es tirar el fardo”

La reaparición pública del expresidente Mario Abdo Benítez fue luego de una “salida bien pensada y reflexionada”, según consideró el diputado Roberto González, uno de los legisladores que forman parte de Colorado Añetete -abdismo- en el Congreso Nacional. “Mario Abdo no tenía visibilidad mediática; era el ausente discursivamente hablando”, indicó.

Seguidamente mencionó que el presidente de la República, Santiago Peña, “dedicó el 40%” de su primer informe gestión a Abdo Benítez, algo que habían cuestionado al exmandatario sobre por qué no salía a contestar ítem por ítem ante la presunta existencia de “mentiras fenomenales”.

“(Abdo Benítez) Consideró que un año era el tiempo prudencial y no salió a contestar ningún solo agravio; hemos escuchado mentiras pero fenomenales. La característica del incapaz o inútil es tirar el fardo, transferir responsabilidad, decir que esto no es mi culpa; es de Stroessner, de González Macchi y así en cascada hasta Marito”, apuntó durante una visita a los estudios de ABC Cardinal.

También sostuvo que los abdistas “no tenemos ningún problema de votar o fundamentar en contra” algún tipo de proyecto del oficialismo que consideren no correcto o que atropelle la Constitución Nacional.

El Partido Colorado según un abdista

Según González, durante los primeros años de un gobierno “hay una gran tentación de migrar hacia el oficialismo”, una situación que se extiende más allá del Partido Colorado ya que citó como ejemplos a los senadores Patrick Kemper u Orlando Penner, quienes originalmente fueron electos por la oposición pero luego se refugiaron o acercaron hacia el cartismo.

“¿Cómo es posible que se de un cambio sin ningún problema? ¿Qué credibilidad podemos generar hacia la ciudadanía o qué expectativa puede tener hacia nosotros? El Partido Colorado le candidata a un liberal y le hace presidente a un liberal; es capaz de hacer presidente a alguien que no es de nuestro partido”, agregó.

Como parte de su idea en referencia a la Asociación Nacional Republicana (ANR) declaró que “al partido le viene muy bien el ejercicio democrático” ya que un “silencio de cementerio no hace bien”.

“La presencia de Añetete es saludable para el partido. Yo detesto los ataques personales y hacia la conducción del partido sí tengo mis críticas; es un partido ausente y no se le da uso de uso de la palabra a quienes más o menos pueden ser portadores de un discurso disidente porque se intenta hablar y nunca se da la palabra. Hay discursos que a ellos le pueden incomodar. Me preocupa porque no recuerdo que alguien se le haya sancionado por opinar o emitir juicio en contra del presidente de la Junta de Gobierno pero ahí lo tenés a Gerardo Soria”, sentenció.

