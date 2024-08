“Si él no hubiera sido narco, esto no hubiera ocurrido”, dijo Celeste Amarilla sobre muerte de Lalo Gomes

Lo irregular es tener un diputado narco, aseguró la senadora del PLRA, Celeste Amarilla, al ser consultada sobre la muerte del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en un enfrentamiento con la Policía Nacional durante un allanamiento a su vivienda, en una investigación por presunto lavado de dinero.

“Escuche desde temprano, estuve siguiendo desde temprano, que el procedimiento fue irregular, lo irregular es que haya un diputado narco, acá lo irregular no es que se allane la casa de un diputado, claro que se puede allanar”, dijo en entrevista con los medios.

Explicó que la inmunidad que tienen los parlamentarios es sobre la persona, ya que no pueden ser detenidos sin ser desaforados, y que no existe impedimento para que se allanen las viviendas o propiedades de las autoridades electas en el marco de investigaciones.

“Si de eso se tenía que producir una detención, seguramente se iba a cumplir e iba a quedar detenido en su casa. La inmunidad que nosotros tenemos es solamente de nuestra persona y nadie dijo que se le iba a detener a él, se iba a allanar la casa”, indicó.

Muerte de Lalo: el problema es tener parlamentarios narcos

La senadora insistió en que no se deben buscar culpables en las fuerzas de seguridad, sino entender que el problema es que el narcotráfico permeó la esfera política de Paraguay.

“Acá no tenemos que buscar los culpables del lado de la Policía, ni del lado de la DEA (United States Drug Enforcement Administration), acá el problema es tener parlamentarios narcos, donde no está previsto en la ley un protocolo y un procedimiento cuando un país tiene un congresista narco, ese es el problema acá, si él no hubiera sido narco, esto no hubiera ocurrido”, afirmó.

Enfatizó en que lo anormal es tener un diputado narco cuyo hijo se escape por la muralla de la casa del vecino, con un arma larga, roba una camioneta, se refugia en la comisaría, mientras que el diputado tiene una Glock con la que dispara.

“Acá esto no hubiera ocurrido en mi casa, esto no hubiera ocurrido en la casa de un montón de otros parlamentarios, creo que llegó el momento en que se analice, y esto no pasa por la ley de financiamiento político, y esto no pasa por ese puto sistema electoral que nos pusieron, esto no pasa por ahí, porque ahora es cuando más narcos van a entrar, porque con ese sistema de que se vota a tu cara, con ese sistema se vota al dinero y ahí entra el dinero sucio, van a venir más narcos de los que hay ahora”, lamentó.

Muerte de Lalo: senadora cuestiona sistema de elección

Según Celeste Amarilla, habría que poner en discusión el sistema electoral y el desbloqueo de listas sábanas, porque es lo que genera el ingreso de parlamentarios vinculados al crimen organizado a los estamentos de toma de decisión política.

“Van a seguir viniendo narcos porque acá entra el que pone más plata, si también seguramente pesa de alguna manera tu trayectoria, tu partido, etc. claro que pesa, pero el peso mayor es el de la billetera, y por eso entra un Lalo Gomes”, cuestionó.

Agregó que en este caso el allanamiento está justificado, ya que forma parte de una investigación.

“Claro que se justifica el allanamiento, el allanamiento puede venir antes de una imputación, si claro, es parte de un procedimiento cuando vos estás siendo investigado. ¿El allanamiento puede producir una imputación?, sí, ¿puede que no?, también puede que no produzca una imputación. ¿Puede producir una detención?, sí, ¿puede que no produzca?, si puede. El allanamiento es un procedimiento más dentro de un proceso investigativo”, sentenció.