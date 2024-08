Suplente no irá a Honor Colorado tras el desprecio y pecheo de plata

“Despreciaron nuestra candidatura. Demasiado cepillero ya voy a ser (si me voy a Honor Colorado). Yo prefiero ser independiente... si es que me permiten jurar”, afirmó ayer Alfredo Benítez en conversación con ABC 730 AM, donde detalló la manera en que fue irradiado del cartismo en las internas del 2022.

Benítez recordó que aspiraba a ser uno de los candidatos a diputado de HC en Amambay, sin embargo, llegó un “pecheo” de dinero.

“En una de esas reuniones que teníamos dentro de HC, se comunica José Alberto Alderete conmigo, a través del Dr. Wilfrido Villanueva, que es referente del movimiento (...), y en esa llamada José Alberto Alderete le pide G. 2.000 millones: G. 1.000 millones por la candidatura de Marcial Lezcano y G. 1.000 millones por mi candidatura y ¿de dónde vamos a sacar esa plata?”, relató.

Benítez, actual concejal municipal de Pedro Juan Caballero y conocido comunicador de la zona, continuó relatando: “Le dije que si es así iba a ser la situación, que se quede nomás con Luis Guillén y Fernando Esteche, que no tenía por qué darle plata a ellos. Ahí se dividió el equipo. Al otro día, se comunicó conmigo el diputado Lalo Gomes, nos reunimos y pasamos (a su equipo)”.

Es así como terminó en la lista de suplentes de “Lalo”, quién remarcó que no le pidió plata, pero que “después se ganó... el gobernador (Juancho Acosta) y creo que también el diputado Lalo Gomes hablaron con Horacio Cartes, llegaron a un acuerdo y cerraron, pero ellos, nosotros ya quedamos afuera, sin movimiento prácticamente”.