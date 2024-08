Senad no goza de la confianza, señalan

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) afirmó que Senad ya no goza de la confianza de las fuerzas de seguridad en Paraguay y que su titular Jalil Rachid tiene mucho que explicar. “Todo me lleva a indicar que se trata de una quema de archivo. No querían atrapar al señor con vida y someterlo al proceso y los elementos fácticos ya estaban impresos en una carpeta, era solamente alzar al sistema”, dijo la senadora. Fue al señalar que “Lalo” se llevó información preciada de quienes están detrás de la narcopolítica.