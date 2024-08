Caso Kattya González ya llegó al Parlamento Europeo, dice abogado

El Parlamento Europeo tomó conocimiento del caso de la destitución de Kattya González de la Cámara de Senadores, lo cual es denunciado de inconstitucional, ya que no se dieron las condiciones para destituir a una parlamentaria, según la afectada y un importante sector de la oposición.

“Más que para nosotros, es importante para el modelo democrático, porque que el hecho de que se involucren instancias internacionales proactivamente que se estén haciendo eco de una situación, clarísimamente irregular como fue el atropello cometido en contra de la senadora de la oposición más votada, significa en primer lugar que la calidad de nuestra democracia sigue siendo muy frágil y en segundo término que hay un monitoreo constante de estamentos del extranjero”, indicó Robert Marcial González, abogado de la parlamentaria.

Agregó que si en la agenda del presidente de la República, Santiago Peña, está instalado todo lo que tiene que ver con la imagen país, naturalmente debería preocupar porque hay señales de alarma en el exterior.

“La información llega a instancias internacionales por muchas vías. En el caso concreto por la trascendencia y el estado público que tomó la destitución arbitraria de Kattya ya en el mes de febrero, como recordarán, la propia Unión Europea, la comunidad en general e incluso representantes del Vaticano mostraron su preocupación y ellos mismos proactivamente se fueron involucrando”, indicó.

Destacó que en el mes de junio, cuando Paraguay fue sede de la asamblea de la Organización de Estados Americanos, mucha gente tomó la destitución de la exsenadora Kattya González como bandera para medir la calidad de la democracia en nuestro país.

“Las expectativas están siempre presentes, si no confiamos en la Corte, que es el máximo custodio de nuestras libertades y nuestros derechos, entonces no nos queda nada, tendríamos que apagar la luz y jugar otro partido”, lamentó sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron ante el Poder Judicial y que hasta ahora no fue resuelta.

Agregó que lamentablemente, frente a eso, la realidad marca que la Corte no está dando señales de un compromiso republicano verdaderamente y ya están dilatando el pronunciamiento de manera preocupante y llamativa.