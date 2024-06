Caso Kattya González: HC lanza a voceros para “apriete” y Santi calla ante lo indefendible, dice Raúl Benítez

Luego de conocerse el viernes pasado el dictamen de la Fiscalía, los diputados cartistas Rocío Abed, Rodrigo Gamarra y Derlis Rodríguez salieron rápidamente a intentar justificar lo hecho por el Senado y deslizaron opiniones que podrían tomarse como amenazas al referirse eventualmente al juicio político, que es una medida que podría aplicarse a ministros de Corte, que son los que deben definir el caso.

“Claramente el cartismo ha sacado a sus voceros que exponen la línea de ellos. ¿Cuál es esta línea? La del apriete, del amedrentamiento, de la amenaza. Entonces eso es lo que están intentando hacer: apretar, amedrentar y amenazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia”, acusó el diputado por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Raúl Benítez.

Igualmente, fustigó fuertemente contra el presidente de la República, Santiago Peña, diciendo que entiende que en este caso prefiere mantenerse en silencio al carecer de argumentos y por su entorno.

“Por eso él se lava las manos, porque no sabe cómo defender lo indefendible, no tiene ningún argumento válido para defender el abuso que ha sido llevado adelante por sus aliados dentro de la Cámara de Senadores, y entre esos aliados un Erico Galeano y un Hernán Rivas, que firmaron ese libelo acusatorio”, afirmó.

También dijo que el mandatario es parte del modelo con tinte “autoritario” que busca imponer el cartismo, y que prefiere abrazarse a figuras cuestionadas que se arrodillen que oír a sectores críticos con fundamentos.

“Así se comportan los autoritarios. Aprietes, expulsión, violencia contra los que no están alineados, pero un abrazo fuerte a los que no saben si tiene título o no y a sus paquitos procesados por narcotráfico”, disparó.

Peña alegó este fin de semana no querer opinar sobre el dictamen de Fiscalía, alegando que es un “tema judicial”. Ante esto, Benítez recordó que Peña fue parte de la decisión que se tomó en el “Quincho de la Avda. España”.

“Santiago Peña como integrante de ese Comando (Político de Honor Colorado), que decidió la injusta expulsión de Kattya González, evidentemente entiende que no tiene manera de sostener la expulsión. Él sabe que esa expulsión se dio por una vendetta, por un pase de factura y que se dio porque incomodaba al Gobierno que hoy le toca presidir, por más que él muchas veces no tome la decisiones”, refirió.

Finalmente, acusó a los cartistas de no poder refutar jurídicamente el dictamen, y de demostrar que “no tienen idea de cómo tiene que funcionar el control mutuo entre poderes”, ya que “la Corte tiene un rol fundamental para ponerle límites o marcar la cancha a los abusos que se cometen dentro de los otros poderes del Estado”.

Cerca de mayoría para juicio político

La decisión final sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora expulsada Kattya González que busca anular su expulsión de la Cámara Alta está en manos de la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Gustavo Santander Dans, César Diesel y Víctor Ríos.

El cartismo ya ha dado indicios de que no pretende acatar un eventual fallo a favor de González y, como represalia, podría someter a juicio político a los ministros que lo avalen. En Diputados, Honor Colorado cuenta con 36 de los 80 diputados, y podrían llegar a 44 con los 8 de la bancada colorada B (oficialista). Para iniciar el proceso requieren mayoría de dos tercios (53 si están los 80 presentes).