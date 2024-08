Senador Soroka insiste en que la reunión de la comisión “garrote” sea pública

El legislador Colym Soroka (ANR) se ratificó en su posición y dijo que una comisión bicameral que tiene la mirada atenta del sector público y privado no puede manejarse a puertas cerradas. Agregó que no tiene sentido que la sesión sea secreta y luego salgan a detallar lo que se habló allí. “Yo voy a tratar de hacer entender a mis compañeros de comisión que yo no acepto esa idea”, adelantó.

Soroka dijo que revelará todo lo que se diga en la reunión y que no esconderá absolutamente nada. “No me voy a prestar para nada que pueda hacer daño en forma independiente a lo que es mi itinerario. Yo no estoy para hacer daño a ningún sector, sí buscar de algún modo que sirva como mecanismo de control”, expresó el legislador colorado.

El menú principal: caso Lalo Gomes

El senador manifestó que el caso del abatido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC) debe ser “el menú principal de la comisión”. “El motivo de allanamiento fue justamente el lavado de dinero, la causa principal, entonces una causa que se inició y que termina con la muerte de un legislador ¿no les parece a ustedes que debe ser el menú principal de la comisión instalada en este momento?”, preguntó a los periodistas.

Añadió que permanecerá en la comisión, aunque difiera con sus colegas y buscará proteger el sentido democrático. Indicó que revelar lo que digan las instituciones como la Fiscalía, la Contraloría y la Seprelad no va a cambiar la historia, ni lo que digan los jueces y fiscales que tienen dormidos los casos, sino que más bien los dejarán en evidencia por la falta de avance de los casos.

“Le escuché al expresidente (Mario) Abdo que dijo: miren quién está en la comisión. Le digo a Abdo que no se preocupe que mientras esté Colym, va a haber un sentido de justicia. No nos midamos todos iguales”, le contestó.

La próxima reunión será el martes 3

Recordó que el martes 3 de setiembre se realizará la primera reunión de la comisión (conocida como “garrote” anti-ABC) e insistirá en que sean públicas y no secretas. Además, repitió que solicitará que se incluya el tema Lalo.