Entregó informe a Contraloría, MEF y Conajzar, afirma intendente de Bruguez

Omar Caballenas, intendente de General Bruguez, indicó también que pagó por sus funcionarios que están en el Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM). Aseguró en su nota que el Ministerio de Economía le transfirió los recursos de Fonacide y Royalties. Sin embargo, no especificó monto.

No obstante, en la planilla publicada por el Ministerio de Economía correspondiente al periodo de enero a julio de 2024 se indica que la Municipalidad de General Bruguez no recibió un solo guaraní del Estado, al igual que otros cinco jefes comunales que no presentaron en tiempo y forma sus documentaciones.

Según el MEF, están en falta, a más de Caballenas, los intendentes: de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC); de Puerto Pinasco, Pedro Recalde (ANR); la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA); el intendente de Itá, Jorge Dimartino (PLRA), y el jefe comunal de Juan de Mena, Fabio Díaz (PLRA).