Los seis intendentes en falta que privan de recursos a sus comunidades

El Ministerio de Economía y Finanzas distribuyó en julio G. 849.001 millones entre las municipalidades que cumplieron con los requisitos para recibir dinero estatal. De este monto, en concepto de royalties se repartieron G. 609. 220 millones mientras que por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), G. 11.627 millones. Por juegos de azar el monto distribuido alcanzó G. 22.382 millones y por recursos menores la cifra fue de G. 50.737 millones.

En ese concepto la administración del ministro Carlos Fernández Valdovinos no desembolsó un solo guaraní al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR). El jefe comunal entregó su rendición de cuenta a la Contraloría General de la República, pero adeuda cerca de G. 10.000 millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) por lo cual no puede recibir recursos.

Asimismo el jefe comunal de Puerto Pinasco, Pedro Recalde (ANR), no recibió recursos al igual que el intendente de General Bruguez, Omar Caballenas (ANR). Ambos intendentes cumplieron con la CGR y con la Caja de Jubilaciones, pero están en falta con la cartera estatal en cuanto al informe cuatrimestral.

Intendentes liberales en falta

Tampoco recibieron transferencia económica estatal el intendente de Juan de Mena, Fabio Díaz (PLRA), porque no entregó su informe a la CGR pese a pagar por la jubilación de sus funcionarios. Igualmente la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), por no pagar a la Caja de Jubilaciones Municipales. La jefa comunal dejó de recibir recursos desde el 2021 por no presentar su rendición de cuentas ante la Contraloría.

El intendente de Itá, Jorge Dimartino (PLRA), no recibió recursos de parte del Ministerio de Economía, según la CGR.