Postergarían por 15 días estudio de proyecto de protección de datos personales

La Cámara de Diputados dio a conocer su orden del día para la sesión ordinaria del próximo martes 3 de septiembre, con un total de 23 puntos; entre ellos, se incluyó el proyecto de ley de “protección a datos personales”.

El diputado César Cerini (ANR-HC) señaló que. en dicha sesión, el estudio del proyecto sería aplazado por 15 días.

Subrayó que el proyecto de ley aún requiere de un estudio amplio y de un debate con todos los sectores involucrados.

“Esto se tiene que debatir, se tiene que discutir ampliamente. Tenemos que preservar los derechos de ciudadano y precautelar. No podemos aprobar un proyecto de ley en donde luego lo tengamos que lamentar todos. Si no tiene un debate y un buen estudio, no lo podemos aprobar y tenemos que postergarlo, por lo menos, por 15 días”, declaró.

Falta debate con telefónicas

Cerini comentó que todavía no se reunieron con representantes de las empresas de telefonía para analizar el alcance de la eventual ley y agregó que las comisiones de la Cámara aún no emitieron dictamen.

El proyecto de ley busca reglar el uso de información disponible en línea, que van desde datos de tráfico hasta los de identidad, no solo digital, sino también biométricos (huella dactilar, iris, etc.).