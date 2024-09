Comisión “garrote”: Soroka pedirá inclusión de caso “Lalo” Gomes

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, conocida como comisión “garrote”, tendrá este martes, a las 17:00, su primera reunión para tratar sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el financiamiento político.

El senador cartista Colym Soroka, miembro de la CBI, anunció que presentará su pedido de inclusión del caso Eulalio “Lalo” Gomes. Insistió en que debe ser uno de los temas a tratar por la Comisión porque “hay suficiente razón” para investigarlo, considerando las irregularidades denunciadas en cuanto al procedimiento que concluyó con la muerte del legislador cartista.

“El inicio de eso fue un proceso de lavado de dinero, se hizo allanamientos con miles de incógnitas y vicios, no se aclaró nada y los fiscales intervinientes mudos. En fin, un lindo plato principal de mesa es”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comisión “garrote” va contra ONG e invita a titulares de Seprelad y TSJE

Caso “Lalo” Gomes: no se investiga todo

Inclusive, alegó que recibió reportes extraoficiales de que lo investigado es solamente el 1,73% aproximadamente de las operaciones del legislador fallecido y que algunos entes bancarios están ocultado nombres que estarían vinculados.

“Se habla de algunas instituciones financieras, pero no se habla de otras. Algunos ocultan nombres de algunas instituciones donde se movió más del 40%, donde estuvo más del 40 o 50% de las operaciones. No se habla de (banco) Continental, no se habla de otros. Es lo que a mí me llegan extraoficialmente. Y solicito por eso la apertura de la investigación sobre este caso”, expresó.

Comisión “garrote:” Soroka insistirá en sesiones públicas

Soroka, así también, anunció que presentará su pedido de que las sesiones de la CBI sean abiertas y públicas.

“No hay necesidad de que sea a puertas cerradas. Algunas informaciones seguramente se pueden llevar a cabo en modo de que puedan resultar peligrosas para la investigación y eso se entrega en carta cerrada, pero el resto debe ser público”, declaró.

Lea más: Comisión “garrote”: sesiones son secretas porque “no nos interesa el show”, dice presidente

Agregó que las sesiones deben ser públicas “para que sea creíble” el trabajo de la Comisión.

“El secretismo puede llevar solamente dos cosas: a tener un itinerario propio, sin que otros se enteren, y el peor de todos: tener un itinerario de mala intención”, mencionó.

Diputado defendió sesiones secretas

Por su parte, el diputado Jatar “Oso” Fernández, miembro de la CBI, no descartó la inclusión del caso de “Lalo” Gomes en los temas a investigar por la Comisión “garrote”.

En cuanto a las sesiones, defendió el secretismo de las mismas, pues señaló que se prevé tocar temas “delicados” o dar a conocer indicios que pueden derivar en persecuciones.

Además, alegó que se busca con ello el resguardo de los miembros de la CBI. “Estamos haciendo la excepción porque es muy delicado y tenemos que mantener la seguridad de nuestros legisladores”, mencionó.

El diputado no quiso dar a conocer los temas de la agenda de la Comisión, pues señaló que el vocero del órgano es el senador cartista Gustavo Leite.

Lea más: Comisión garrote: “Sesiones abiertas y públicas dan fuerza a las decisiones”, dice Ovelar

Los primeros convocados por la Comisión “garrote”

LA CBI convocó este martes al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).