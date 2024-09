Concejal Grau pide renuncia de “Nenecho” y desafía a sus colegas a plantear intervención municipal

La Fiscalía imputó anoche al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso “detergentes de oro”. También se presentó requerimiento de proceso penal contra otros 21 funcionarios de la Comuna.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) publicó en su cuenta de X que el intendente “tiene que renunciar ya” ante la imputación en su contra.

“Hace 3 años denunciábamos al irresponsable de Nenecho por las escandalosas sobrefacturaciones durante pandemia. Ya en aquel tiempo nos demostró que él nunca tuvo límites en su burla hacia los asuncenos. Hoy por fin, luego del allanamiento y la denuncia hecha, está imputado por lesión de confianza”, publicó.

“Nenecho ANDATE!! Nenecho FUNDISTE la Municipalidad. Nenecho sos una desgracia para Asunción (sic)”, agregó.

Imputación le da la razón, dice Álvaro Grau

En conversación con ABC, Grau resaltó que la imputación fiscal le da la razón ante las innumerables denuncias que viene presentando contra la gestión del actual jefe comunal.

“Esta es una lucha que vengo haciendo hace años y esto lo que demuestra es que no hablo al pedo ni desinformo porque soy contrera u opositor, como dicen Nenecho y los Mora (Federico y Nelson); esto es una cuestión de que hablo con hechos e información certera. Justamente, el tiempo me ha dado la razón”, expresó.

“Nenecho” no puede desligarse

Con relación a las declaraciones del intendente cartista esta mañana en ABC Cardinal, refirió que “Nenecho” no puede desligar responsabilidad sobre las irregularidades detectadas por el Ministerio Público.

“Las responsabilidades no son delegables, el intendente lleva a la representación legal de la institución; entonces él ahora no puede sacarle el cuerpo a la jugada y decir que él no tuvo nada que ver, que no tuvo conocimiento o que a él le hacían firmar nomás las cosas. Él es responsable de todo lo que ocurre acá. En el ámbito legal, aludir que uno no estaba en conocimiento no es motivo válido para sacarse la responsabilida encima”, resaltó.

También destacó que la imputación no solamente incluye al intendente, sino también a varios ex y actuales funcionarios de la Comuna que tendrían vinculación en el caso.

“Que se los impute por asociación criminal significa que la Fiscalía encontró que no solamente se hizo en una oportunidad. El abogado del intendente dice que va a ser difícil demostrar que es una asociación criminal y que lidera el intendente, pero si las cosas se hacen sistemáticamente y sostenida en el tiempo, entre toda esas cantidades de gentes, evidentemente que se puede llegar a catalogar de esa manera”, declaró.

“Nenecho” se hace la víctima

Grau también resaltó que “Nenecho” se está presentando nuevamente como víctima, como una medida para defenderse de la acusación de la Fiscalía.

“Nadie le cree, quién va a querer que se le presente una imputación en su contra. Es una situación que obviamente no sabe cómo reaccionar porque se dio cuenta que se le vino la noche. Ahora, va a querer demostrar su cara de corderito degollado, pero acá él tiene que defenderse con documentos. Su jefe de gabinete por una casa de US$ 1,5 millones y no tiene forma de justificar estas compras”, declaró.

Amerita pedido de intervención

El concejal, así también, indicó que no solamente amerita la renuncia de “Nenecho”, sino también una intervención a la Municipalidad.

Señaló que en caso de que 12 de sus colegas estén con intención de acompañar un pedido de intervención, está dispuesto a elaborar la solicitud, incluyendo el caso “detergentes de oro” y otras causales porque “sobrados casos hay”.

Subrayó que planteará el pedido de intervención siempre y cuando no se trate de una intención de “blanqueamiento” la presunta gestión irregular de “Nenecho” Rodríguez. Añadió que aún no conversó con sus colegas respecto a ello.

“Dejo el desafío ahí, si hay 13 firmas, vale la pena presentar; si no, se presta a un blanqueo. Esto no son momentos para tibieza, sino para demostrar un claro mensaje a la ciudadanía.

Confía en actuación de la Fiscalía

Grau refirió que aún no analizó a profundidad el acta de imputación, aunque mencionó que “tiene esperanzas” en la actuación de la Fiscalía.

“Tengo esperanzas que vamos a lograr justicia y transparencia para la Municipalidad de Asunción, por eso vengo trabajando hace muchísimo tiempo y espero que se haga justicia”, expresó.

Afirmó que el Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón, debe colocar este caso entre sus prioridades porque hay más de 500.000 asuncenos que están expectantes.