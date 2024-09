Video: “Nenecho” afirma que no renunciará y que tiene buena relación con Cartes

En contacto con ABC TV, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), intendente de Asunción, recientemente imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal por el caso “detergentes de oro”, afirmó que no pasa por su cabeza, la posibilidad de presentar renuncia al cargo de jefe comunal. “Voy a completar mi mandato y la intención es que otro colorado ocupe la intendencia en el siguiente periodo”, sostuvo.

Dijo que no está de acuerdo con que se diga que hay un riesgo electoral. “Si no soy el candidato voy a estar acompañando al candidato que Honor Colorado crea conveniente. Es una novela eterna que se quiere instalar para debilitarnos. Tengo muy buen relacionamiento de cariño y respeto con Horacio (Cartes)”, enfatizó.

Pese a reconocer que le gustaría poder continuar, porque tiene pensado avanzar con obras como el desagûe pluvial, remarcó que en el movimiento al que pertenece hay disciplina y que nadie manifestó su interés en ser candidato.

Dispuesto a rendir cuentas a Honor Colorado

Con respecto a la posibilidad de rendir cuentas al movimiento oficialista, como plantea el líder del sector, el senador Natalicio Chase, “Nenecho” expresó que con mucho gusto va a explicar la situación que atraviesa.

“Conversé con referentes sobre el acta de imputación. Cuando hace falta habló con el Vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Le llama la atención que titular de Junta Municipal hable de intervención a la municipalidad

El también colorado y presidente de la Junta Municipal, César “Ceres” Escobar, dijo este martes, que cree conveniente una intervención a la Municipalidad de Asunción.

“Puede opinar es abogado y me extraña porque esta imputación no causa agravio. Estábamos esperando para demostrar la inocencia. No sé si él (Escobar) se mueve con la oposición. Habría que ver que no sea una especie de búmeran”, puntualizó.

Sobre el documento en su contra, el intendente manifestó que no se le menciona en el proceso del caso que se investiga y que la decisión es muy forzada.

Apunta a miembros de la oposición como supuestos responsables de su situación

“Me pasaron conversaciones y una persona dijo que este es el momento de romperle la pierna (en relación a él). Todos están aliados (opositores) en mi contra”, son varios y más claro agua. Se observa quién busca más cámara, protagonismo y son los que quieren ser candidato por la oposición”, indicó, sin dar nombres.

“Soy un hombre de mucha fe. Mi Dios hará Justicia y a todos los que quisieron dañarme los perdono”, sentenció. Criticó que los medios publiquen medias verdades y no quiso comparar lo que le ocurre con el caso del exintendente Mario Ferreiro.

Reconoció que en las calles hay muchas pérdidas de agua. “Venimos trabajando con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) dentro del presupuesto que tiene haciendo lo que puede, porque deberían cambiar todas las cañerías”, concluyó.