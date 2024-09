Dionisio firmó un cheque de Arapoty tras intimación de la ANDE por rescisión

El 26 de setiembre de 2022 (lunes), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) envió al Consorcio Arapoty Transformadores, entonces representado por el ahora senador liberocartista Dionisio Amarilla Guirland, la nota 3911/2022, por la cual se le intimaba el inicio de la sustanciación de los trámites de rescisión contractual. Esto de acuerdo a lo estipulado en el Art. 57, Inc. d, y Art. 59, Inc. a y c, de la Ley Nº 2051/2003 “De contrataciones públicas”, habida cuenta del considerable atraso del Plan de Entregas de los bienes adjudicados, superior a los 484 días, circunstancia que constituye causal de rescisión imputable al proveedor, detalla la resolución de la empresa estatal firmada el 18 de enero de 2023.

En la disposición se añade que la decisión es conforme al numeral 36.1 inc. i de las Condiciones Generales del Contrato que dispone: “…Si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes y servicios dentro del periodo establecido en contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante”.

Lo cierto es que el 30 de setiembre de 2022 (viernes) el legislador expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y satélite del cartismo, habría firmado varios cheques, uno de ellos hecho público el año pasado por el exsenador liberal Abel “Chiquito” González. En el documento, que habría sido al portador, se observa que de las cuentas del consorcio Arapoty Transformadores se autorizaba la extracción de G. 247.443.292.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dionisio declara mayor deuda de su padre, luego que este sumara contratos con ANDE

Es decir, CUATRO DÍAS DESPUÉS de recibir la comunicación de la ANDE se hizo la citada maniobra, de acuerdo a los registros.

Caso Dionisio Amarilla: no quiere reembolsar anticipo

El 13 de octubre de 2022, Arapoty Transformadores presentó su descargo a la intimación de la ANDE para la rescisión del contrato, por G. 17.136 millones. De esta cifra, el mencionado grupo empresarial cobró el 4 de enero de 2021 un anticipo de G. 3.427 millones.

El 18 de enero de 2023, la ANDE dispuso que Arapoty debía reembolsar en un plazo de TRES DÍAS G. 3.139 millones del adelanto, además debía pagar G. 1.713 millones de la garantía de fiel cumplimiento. Entre ambos montos suman G. 4.852 millones.

El consorcio, sin embargo, recurrió a la Justicia para evadir el pago y la rescisión del acuerdo a pesar de que entregó a la ANDE apenas 121 transformadores de los 1.440 que debían ser. Incluso, los primeros 20 que entregó ni siquiera pasaron las pruebas.

El exsenador Abel González había solicitado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la inhabilitación de Amarilla Guirland para regresar al Senado (luego de ser expulsado en 2019) por sus vínculos con el consorcio Arapoty, proveedor del Estado. La acción, sin embargo, fue rechazada.

Selectividad de DNCP para padre del senador Amarilla

La ANDE, a través de la resolución N° 7241 del 18 de enero de 2023, hacía un relatorio en forma detallada sobre el incumplimiento del contrato por parte del Consorcio Arapoty Transformadores, representado ahora por Dionicio Amarilla González (de 78 años), padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Lea más: Salta “sesión fantasma” en planilla de la asesora del liberocartista Dionisio

El 13 de julio de 2023 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) –aún en el gobierno de Mario Abdo Benítez– resolvió la apertura del sumario administrativo para el citado consorcio ante la rescisión del contrato. Según la disposición, la pesquisa era ante los indicios de incumplimiento contractual y mala fe, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Lo llamativo es que el 13 de octubre de 2023 –exactamente tres meses después de iniciado el sumario, pero ya en el gobierno de Santiago Peña– la DNCP decide suspender el proceso bajo el argumento de que se iba a esperar las resultas de la demanda contenciosa administrativa.

Trato diferente

El punto sugestivo surge al verificar que el 11 de marzo de 2024 la DNCP emitió una resolución con sanciones contra Gauss SA, representada por Guillermo Cramer (socio de Arapoty a través de SUPERKVA Transformadores SA). El sumario contra GAUSS SA, también con resolución de la ANDE por rescisión de contrato, comenzó el 29 de mayo de 2023. Tenía una demanda contenciosa, pero Contrataciones Públicas tuvo un argumento muy diferente, según la disposición.

ABC intenta desde el jueves último tener la versión del titular de la DNCP, Agustín Encina, pero no responde los mensajes.