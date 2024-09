Con Erico Galeano, Lizarella y otros, Senado designa miembros para estudiar el PGN 2025

La ley del PGN de cada año es considerada como la ley más importante, ya que en ella se definen los gastos rígidos y las pocas inversiones que se harán en el país.

“Mediante la resolución N°809, se designó a los senadores que integrarán la Comisión Bicameral de Presupuesto para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2025″. Así lo anunció esta noche el presidente del Senado, Basilio Núñez desde sus redes sociales. El listado se ganó una ola de críticas de los internautas que siguen a Núñez en internet.

De 25 miembros designados por el Senado 12 son cartistas y tres son libero cartistas.

La lista es encabezada por el titular de la Comisión de Presupuesto del Senado Silvio “Beto” Adalberto Ovelar Benítez (ANR, HC). También los cartistas Erico Galeano Segovia (imputado por asociación criminal y lavado); Natalicio Chase; Gustavo Leite; Pedro Díaz Verón, Javier Zacarías Irún; Orlando Penner (ex PPQ); Patrick Kemper (ex Hagamos); Lizarella Valiente; Norma Aquino (ex Cruzada); Zenaida Delgado (ex Cruzada) y Carlos Núñez Agüero.

“Todo va a estar mejor. Erico Galeano va a cuidar tus impuestos con otros delincuentes...”, señaló el internauta @Jocrtor en el mensaje de Bachi. Críticas como estas se registraron por decenas.

Así también los liberocartistas expulsados del PLRA Hermelinda Alvarenga; Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera integran la lista.

Igualmente están los colorados, ocasionales aliados del cartismo, Arnaldo Samaniego y Derlis Osorio.

Componen además la comisión los liberales Sergio Rojas, Enrique Salyn Buzarquis; Celeste Amarilla; Líder Amarilla, Éver Villalba y José “Pakova” Ledesma.

Así también los opositores Esperanza Martínez (FG) y Rafael FIlizzola (PDP).

Diputados no define nombres

Por su parte, la Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC) , en un comunicado oficial, anunció que el jueves 12 de setiembre, en horario a confirmar, se prevé la instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). Dicho estamento, como cada año, se encarga de analizar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), elaborado y remitido por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Según determinó el plenario de Diputados, será la mesa directiva de la institución la que oficialice, en los próximos días, la conformación de la nómina de representantes de la Cámara Baja ante el referido bloque”, se anunció el martes 3 de setiembre. A más de una semana, la lista sigue sin divulgarse. .

Desde Diputados recuerdan que este año la presidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto recaerá en un representante de la Cámara Baja.

En 2023, la bicameral fue conformada con 44 miembros: 22 senadores y 22 diputados, para el estudio del proyecto de PGN 2024.