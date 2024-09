Estigarribia: Tener un “significativamente corrupto” como presidente de ANR es la mayor vergüenza

El ex senador de la ANR y abogado constitucionalista, Hugo Estigarribia, analizó lo que dijo hoy el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en su discurso por el aniversario de la agrupación política, y aseguró que hoy no existe disidencia.

“Te pregunto, ¿Gerardo Soria fue expulsado del Partido Colorado por pedirle a Cartes que se aparte de la Presidencia en campaña y por ser disidente? Yo fui abogado de Gerardo Soria en el proceso del Tribunal de Conducta, donde se violaron todas las normas elementales del debido proceso. Siendo yo su abogado con poder notarial, designaron otro abogado, ellos de oficio, para que le represente en una audiencia en la cual él estaba ausente y lo expulsaron sin ningún miramiento”, criticó.

Acusó a la actual dirigencia de no tolerar disenso alguno, por lo que es mentira que el partido sigue siendo una asociación de hombres libres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El señor Cartes y la actual conducción del partido, que él dirige absolutamente, no tolera el disenso, en primer lugar, así que es mentira. El partido dejó de ser una asociación de hombres libres, donde se admitía la crítica, donde convivían sectores de diversos orígenes antagónicos”, lamentó.

Lea más: Video: funcionarios hurreros festejan aniversario de ANR en el “quincho de oro” del Congreso

Estigarribia critica al cartismo por autoritario

Estigarribia aseguró que, por ejemplo, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, Luis María Argaña era el presidente del Partido Colorado, y siendo Estigarribia partidario de Wasmosy y miembro de la Junta de Gobierno, mantenía reuniones en las que discutía disidencias y coincidencias con Argaña.

“Ese partido ya no existe hoy en día. Por poner un ejemplo, él (Cartes) habla de 2.700.000 colorados, para mí es un fracaso hablar de 2.700.000 colorados y que 1.300.000 colorados no le votaron al partido, quiere decir que más de la mitad de los colorados no le votan ya al candidato del partido”, fustigó.

Dijo que si es cierto que la ANR se sostiene como una maquinaria electoral exitosa ante una oposición muy mala en diseñar estrategias para enfrentar a esa maquinaria, pero hoy no funcionan las comisiones asesoras permanentes del partido, que podían ser un insumo muy importante para el gobierno, donde están personas y personalidades que no son parte del gobierno usualmente, pero que tienen experiencia.

“La Junta de Gobierno, la señora Carmen Alonso intentó hablar la otra vez en la Junta de Gobierno y no le dejaron, que era del sector originario de Fuerza Republicana, o sea, no hay ninguna disidencia. Solamente el Partido Colorado hoy es una caja vacía, tomada por piratas, en su momento dije yo, porque se quedó Alliana casi dos años sin elecciones, cuando hoy fue tomada por el crimen organizado, con gente imputada, con un significativamente corrupto, según Estados Unidos, como presidente del partido, mayor vergüenza que esa no puede tener hoy el Partido Colorado”, sentenció en conversación con Radio Ñandutí.