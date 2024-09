Junta Municipal de Asunción volvió a blanquear a “Nenecho” y rechazó pedirle su renuncia

Óscar “Nenecho” Rodríguez volvió a recibir la complicidad de la cómoda mayoría oficialista que ostenta en la Junta Municipal que rechazó aprobar una minuta que pretendía exigirle su renuncia al cargo. Doce concejales colorados votaron por el rechazo y solo nueve votos fueron para aprobar el pedido de renuncia.

La propuesta planteada por el concejal Álvaro Grau (PPQ) y acompañada por la bancada opositora y por la concejal Rossana Rolón (ANR disidente) intentó ser fusionada con un pedido de intervención, planteada por el oficialismo, con el claro objetivo de forzar su rechazo.

“Está pidiendo que acá se trate la intervención para poder rechazar en este mismo momento el pedido y yo me niego a que se incluya en mi minuta porque ellos quieren rechazar ahora. Nosotros tenemos que construir una mayoría para poder aprobar una intervención”, expresó Grau.

La sesión fue seguida de cerca por ciudadanos autoconvocados que lograron ingresar a la antesala de la Junta Municipal y que apoyaba el pedido de renuncia del intendente. El grupo viene realizando en los últimos días manifestaciones frente a la casa del intendente para exigirle lo mismo.

Junta Municipal de Asunción: repitieron discurso de Cartes

Miguel Sosa (ANR), el concejal oficialista que pidió la inclusión del pedido de intervención en la minuta, repitió, aunque en otros términos, el discurso planteado esta misma mañana por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que calificó a la disidencia interna del partido como una “traición”.

En particular, el mensaje fue para Rossana Rolón, la única colorada que se opone abiertamente a la administración Rodríguez. “De mi propia bancada, Rossana Rolón, que es la que más tenía que defender a un gobierno colorado. Yo hasta el último día voy a defender a un Gobierno colorado”, reclamó.

La respuesta de Rolón no se hizo esperar. “Que yo sea colorada no significa que yo sea una corrupta y que tenga que chantajearle al intendente para que me de un cargo de mierda. No voy a hacer eso jamás”, respondió.

“Ustedes se pasan chantajeándole y es una vergüenza. Soy una colorada decente, como miles y millones de colorados y coloradas”, remarcó la concejal

Caso Mario Ferreiro como escudo para rechazar pedido de renuncia

Los colorados mencionaron, entre sus argumentos para rechazar la renuncia, el caso de Mario Ferreiro, recordando que el opositor se vio obligado a renunciar por un esquema orquestado para incriminarlo en hechos de corrupción y que finalmente fue absuelto por la Justicia.

El caso es paradójico atendiendo a que los supuestos artífices del esquema serían integrantes de ese partido, de acuerdo a los chats que había publicado ABC Color.