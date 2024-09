Comisión garrote emitirá conclusiones sobre las ONG con lo que tenga en diez días

En diez días vence el plazo para que la DNIT entregue informes sobre las ONG a la Comisión Bicameral conocida como comisión garrote, pese a que no existe un sistema para el cruce de datos, según aseguró el senador cartista Gustavo Leite.

“Nos pueden dar grandes datos, vamos a esperar su reporte. Ellos nos pidieron diez días más para poder cruzar los datos. Lo que sí nos llama poderosamente la atención, es que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro, solamente seis mil tienen sus papeles en regla y el MEF todavía no ha multado a ninguna, quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas”, advirtió.

Indicó que el sistema informático es poco eficiente, ya que no les permite cruzar los datos, por lo que las instituciones con las que se reunieron hoy piden más recursos, pero afirmó que eso no evitará que la comisión emita conclusiones.

“Necesitamos mejor sistema, pero igual nosotros vamos a sacar conclusiones y vamos a sacar recomendaciones y esas recomendaciones se basarán en lo que la gente que está, porque ellos están en la batalla del lavado, que es lo que necesitamos en el país para que el flagelo sea menor”, refirió.

Comisión garrote: sacarán conclusiones cuando venza el plazo

Gustavo Leite fue consultado sobre si es que emitirán conclusiones pese a los obstáculos para conseguir información sobre las ONG, a lo que respondió que emitirán las mismas con lo que obtengan.

“Cuando llegue el plazo, vamos a sacar nuestras conclusiones, en base a lo que tenemos, si lo que tenemos no es suficiente, informaremos que no es suficiente y pediremos más tiempo, si lo que tenemos es suficiente, les haremos saber a ustedes (medios de prensa)”, respondió.

Agregó que además de las ONG, también requirieron información sobre otros temas y que los mismos llevan más tiempo, pero que consideran la visita del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, como una señal de interés.

“Nosotros tomamos como una señal de interés, esta es una causa nacional, porque si vos te pones a pensar, según la sensación mediática, somos el país donde más se lava dinero, la lavandería más grande del mundo es lo que tenemos hoy, ahora ya sabemos que hay 369 y que 36 por año más o menos son las carpetas, vamos a ver cuantas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o a lo mejor somos el peor, ahora vamos a saber”, dijo.

Procesos por lavado de dinero sobre correligionarios

Gustavo Leite fue consultado por los procesos de lavado de dinero que pesan sobre sus correligionarios, como Erico Galeano y el abatido diputado Lalo Gomes y si es que los mismos fueron mencionados en la reunión con el Fiscal General del Estado.

“No nos dio los datos de quienes, pero si Erico Galeano ya está siendo objeto de un juicio, mi juicio me dice que sí. No se habló de nombres, ellos no pueden dar nombres, eso sería infringir la ley para ellos”, comentó sobre Erico Galeano.

También fue consultado sobre si es que la comisión garrote pedirá informes a la Fiscalía sobre el proceso abierto a Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo por presunto lavado de dinero.

“Ellos nos dijeron que esa carpeta, los cuadernos fiscales están en procesos investigativos y que no pueden compartir con nadie hasta este momento. Se puede preguntar, y si, hoy el diputado Gamarra y el diputado Figueredo le expresaron al fiscal general la tremenda preocupación que tiene la Cámara de Diputados como cuerpo colegiado de que un miembro de esa cámara sea abatido en su casa y le solicitaron que la Fiscalía extreme recursos para explicarle a la gente que es lo que pasó ahí”, precisó.

Comisión garrote: información de DNIT será sobre magnitud de movimiento de dinero

Según dijo Leite, la información solicitada a la DNIT es para entender cuál es la magnitud del movimiento financiero de las ONG.

“Nosotros no sabemos si mueven un millón, dos millones, cinco millones o veinte mil millones y eso la DNIT nos va a poder decir en grandes cifras, no nos va a poder decir Martina mueve tanto, Mariela mueve tanto, nos va a decir en general un total y después se dividirá por la cantidad, porque si son 12 mil o son seis mil, según la DNIT hay siete mil, casi ocho mil en actividad, según el registro del Ministerio de Economía son 12 mil y seis mil están en falta”, aseveró.

Sobre si permitirán a las ONG dar su versión en caso de encontrar información que las vincule con alguna irregularidad, se limitó a decir que mientras no expresen nada con respecto a las mismas, no tendría por qué convocarlas. Agregó que hay dos elementos que se deben diferenciar, la comisión bicameral no tiene nada que ver con la ley de control a las ONG que cuenta media sanción del Senado, la cual está por llegar a la sanción ficta de Diputados.

“¿Por qué tendrían que descargar ellas? Vos te descargas cuando te dicen algo, si llegáramos a expresar algo, claro que sí, pero aparte, las organizaciones sin fines de lucro tienen directivos, tienen reportes, y es más, ellas han sido muy vocales en los últimos tiempos defendiendo que ellas no tienen nada que esconder”, indicó.

Comisión garrote: sesiones seguirán siendo reservadas

Leite fue consultado sobre si las sesiones de la comisión seguirían siendo reservadas, a lo que respondió que como manejan “información sensible”, deben evitar las “suspicacias”.

“Por ahora, sí, estamos considerando que algunas pueden ser públicas, pero es muy sensible la información que manejamos y no quisiéramos que haya gente afectada por suspicacias”, refirió.

Por último, dijo que en las próximas sesiones, además de las ONG, hablarán también sobre el tráfico de armas, y en caso de que los informes de la superintendencia de bancos arroje datos de que las organizaciones están en falta, los bancos deberían cerrar las cuentas de las mismas.

Consultado sobre si Jatar Fernández continuará formando parte de la Comisión, afirmó que mientras que la decisión de los presidentes de ambas cámaras legislativas lo sigan incluyendo, la seguirá integrando.