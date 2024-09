Diputados tratan ley para “pagar” y eludir el servicio militar

Es un proyecto de los diputados liberales Cleto Giménez (imputado), Carlos María López y Del Pilar Vázquez.

Entre sus novedades está la posibilidad de que los objetores opten por pagar una contribución equivalente a 5 jornales mínimos (G. 538.135) en lugar de realizar el servicio sustitutivo.

Distribuye fondos de Itaipú

Otro proyecto dentro del orden del día es el que busca integrar al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, 2025 y 2026 el adicional que Paraguay reciba por venta de energía al Brasil por Itaipú. El proyectista es el liberal Diosnel Aguilera Rojas.

Establece que el 30% irá al MEC para mejora de instituciones escolares y fortalecimiento de las TIC; el 30% a Salud Pública para la construcción, equipamiento y provisión de medicamentos a centros asistenciales para pacientes oncológicos, especialmente en el interior del país; y el 40% a Obras Públicas para la recuperación de caminos rurales, construcción de puentes y pavimentación de tramos vecinales cortos.

Desbloqueo sin número “de punta a punta”

Otro plan de ley de varios cartistas busca modificar el Código Electoral para que en las papeletas o pantallas de votación de cuerpos colegiados (Senado, diputados, juntas) no exista el número de opción equivalente al número de la lista. Es decir la Lista 1 no tendrá “Opción 1″ y la “Lista 2″ tendrá opción 1, 3, 4 pero no la opción N° 2.

Ley probiocombustibles

La Cámara de Diputados se reúne mañana desde las 9:00 en forma ordinaria y en el punto N° 6 sus miembros analizarán dos proyectos de ley que privilegian a la producción y venta de biocombustibles y que supuestamente obligará a los emblemas a venderlos y al consumidor a utilizarlos.

Se trata de dos iniciativas aprobadas en la Cámara Baja pero modificada en el Senado. Los diputados deben definir si aceptan los cambios o si ratifican su versión original.

Se trata de la modificación de los artículos 7º y 11º de la ley Nº 5444/2015 “De fomento de alcohol absoluto y alcohol carburante”, así como la modificación del artículo 15º de la ley Nº 2748/2005 “De fomento de los biocombustibles”.

Durante su tratamiento en el Senado, la aplanadora de votos cartistas le dio una rápida aprobación. Sus voceros dijeron que ambos proyectos beneficiarán a los “pequeños” productores de caña de azúcar y maíz y que aumentarán la producción nacional del bioetanol o alcohol.

Sostuvieron que de esta manera las gasolineras privadas se verán “obligadas” a agregar esa producción a los carburantes para bajar el precio final al consumidor; es decir, para beneficio de los conductores contribuyentes.

El otro proyecto exonera el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a los cañeros, a los productores, a los expendedores de combustibles y a los consumidores.

Los opositores repudiaron las propuestas y dijeron que parecían redactadas por dictadores soviéticos; que las leyes fueron hechas a medida de los empresarios y que se miente a los cañicultores diciéndoles que ganarán más. Repudiaron que el Estado obligue en cómo y cuándo vender los biocombustibles.