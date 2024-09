“Bachi” Núñez anuncia que descontará a los exhurreros de OGD

Desde el 11 de setiembre pasado, 16 exhurreros del ahora fallecido senador Óscar González Daher (ANR, HC) debían presentarse ante la Dirección de Control de Personal, dependiente de la Dirección General de Talento Humano del Senado. Sin embargo, algunos seguían campantes hasta ayer en la Municipalidad de Luque, en donde el imputado intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) los cobijó tras la muerte de González Daher.

Incluso, según nuestras fuentes, hasta el propio jefe comunal estaría maniobrando para evitar que los operadores políticos dejen la institución municipal porque ya están “trabajando con miras a las municipales 2026″.

Muchos de estos hurreros colorados, que fueron comisionados del Senado a la Municipalidad de Luque, nunca tuvieron un rol específico o simplemente no se presentaban a la comuna, lo que da para pensar que eran “planilleros” aunque administrativamente no se confirmó aún esta situación.

“No cedí al descomisionamiento de ninguno, ni de los que están en Luque, o en Capiatá o Fernando de la Mora. Son 200 funcionarios del Senado que están en otras instituciones y yo necesito saber qué función cumplen por eso di por terminado sus comisionamientos. ¿Dónde están trabajando esos funcionarios y si no están cumpliendo con la orden, van a tener que venir?”, advirtió el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

Consultado que algunos operadores políticos luqueños siguen campantes por la comuna luqueña, como Enrique Sandoval, quien además es asesor del intendente Echeverría, “Bachi” contestó que no estaba informado de que no cumplieron su orden, y ahora iba a aplicar los descuentos por no asistir a su lugar de trabajo.

Asimismo Christian Alberto Espínola Asilvera, chofer del intendente, sigue también en la Municipalidad de Luque y maneja la camioneta particular de Echeverría. El otro de los que desacata la orden del titular del Congreso Nacional es Lauro Amado Romero Almirón, más conocido como Juan Carlos Romero, quien sigue frente a su programa radial, cuando en teoría debía estar cumpliendo funciones en el Senado.

Lista de hurreros descomisionados

Los demás descomisionados son: Óscar Alfonso García, Walter Alfredo Brítez, Carlos Candia González, Christian Daniel Orrego Moreno, Julia Susana Servín Sandoval (hermana del concejal Ramón Servín, quien ingresó a la Junta de Luque en reemplazo del condenado Rubén González Chaves, hijo del extinto senador Óscar González Daher). Además de Miguel Mancuello, Félix Ignacio Orrego Candia, Lorena Del Rocío Vargas González, Geraldine Mariel García Miñarro, Liz Patricia Navares Salinas, María Fernanda Miranda, Yudis y Hugo Ricardo Sosa Stumpfs.

“Yo soy el presidente del Senado, y si no se cumplen se les va a descontar. Hay leyes que protegen al funcionariado y también hay leyes que me protegen a mí como para poder descontar a los que no se presentan en su lugar de trabajo”, puntualizó el senador cartista.

Se maneja que esta puja por los operadores luqueños se debe a que “Bachi” Núñez busca quedarse con el bastión político que anteriormente manejaba Óscar González Daher y de esta manera debilitar el liderazgo del imputado intendente Carlos Echeverría, teniendo en cuenta que el presidente del Senado reside ahora en la ciudad de Luque.

Este quiebre en el cartismo se debe a que Echevarría estaría impulsando la candidatura del actual concejal Arnaldo Baenza para la Intendencia, pero existe un sector del cartismo cobijados bajo la figura de los senadores Derlis Maidana, Silvio “Beto” Ovelar y el propio Núñez, que estarían operando a favor de Hugo Farías, un miembro de la Seccional Nº 3 de Luque, cuya madre está ligada a las empresas ganadoras en la distribución de alimentos en el marco del programa “Hambre Cero”.

Asimismo, también el fin de los comisionamiento alcanzó al Hospital General de Luque, en donde el funcionario legislativo Gustavo Ortega fungía de administrador. Hoy fue reemplazado por Juan Fleytas, ligado al Consejo Local de Salud de Luque.