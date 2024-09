El diputado Raúl Benítez explica por qué abandona el PEN

La exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez finalmente confirmaron la ruptura con el Partido Encuentro Nacional (PEN). Al respecto, Benítez explicó que desde hace varios meses vienen registrando problemas por los manejos de la familia Camacho.

Indicó que todo comenzó con Fernando Camacho y su ocupación en la finca 916, del Ministerio de Defensa. Recordó que en esa ocasión solicitaron la renuncia del entonces persidente del partido y comenzaron los problemas y se crispó el ambiente.

Lea más: Despojo de tierras: tras polémica, Fernando Camacho renunció a la presidencia del Encuentro Nacional

Además, relató que uno de sus proyectos era el trabajo con los jóvenes, para formar figuras jóvenes, y consideraron que el subsidio electoral podría ser utilizado para ese fin. “Evidentemente, yo confié en la buena fe y en el buen uso de ese subsidio, pero me encontré con otra realidad”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el partido está completamente “secuestrado por un grupo que lo maneja a su antojo” y que no permiten la renovación. “Buscan una figura constantemente para sostener ese subsidio electoral, pero no existe esa ambición que tiene que tener un partido para un proyecto político que pueda trascender a futuro”, cuestionó.

Aseguró que también pidió transparencia, pero lo único que recibieron como respuesta fue que lo echaban de las reuniones. “Me invitaban a que salga del partido, me decían que no soy luego miembro, me invitan a que salga del partido, que no soy luego, que me vaya, por más de que yo por estatuto conformo la mesa directiva, al ser autoridad”, declaró.

Afirmó que Camacho sigue dominando el partido y “lo usa como si fuera suyo”, por lo cual es muy difícil construir y renovar el PEN.

Lea más: Existe un plan autoritario y vienen por todos, afirma Kattya González

El partido, no es la prioridad para Benítez

El diputado señaló que la crisis con el PEN no es su prioridad y entendió que debe trabajar en otros aspectos en este momento. “La prioridad no está ahí, sino tal vez en encontrar puntos donde nos vamos a aglutinar diversos actores de la oposición, para generar una lista conjunta”, expresó.

Indicó que él y Kattya decidieron dar un paso al costado para poder trabajar en un proyecto político más importante.

“Lo que tiene que primar es saber que es lo qué queremos hacer, cuál es la solución que le vamos a ofrecer a la gente, yo creo que la gente va a elegir a un grupo donde se sienta segura (...) Tenemos que ver proyectos que trasciendan nuestros nombres, tenemos que tomar decisiones frías, bajar los egos y el humo. Hay que entender el dar un paso al costado, tiene que hacerlo, y no es personal”, reflexionó.

Señaló en ese sentido que se deben tomar decisiones que faciliten el éxito y la conquista de espacios. “No es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo pesado, pero lo estamos haciendo, despacito. Y para mí esta ahí está la prioridad, la plataforma es el camino, hoy primero hay que construir esto”, declaró en ABC Cardinal.