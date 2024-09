Ley anti-ONG: diputado liberal cuestiona “intromisión en cuestiones privadas”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el diputado Federico “Freddy” Franco (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), reiteró su postura sobre el polémico proyecto de ley de control a organizaciones sin fines de lucro, iniciativa del oficialismo cartista que será tratada como primer punto en la sesión del próximo martes en la Cámara Baja.

El diputado Franco afirmó ayer que su bancada votaría por rechazar el proyecto de ley – que ya fue aprobado por el Senado – si no se introducen modificaciones, luego de que el propio presidente Santiago Peña hiciera críticas al proyecto y anunciara que el Poder Ejecutivo propondría cambios a la propuesta legislativa.

El legislador liberal argumentó que el Estado no necesita controles adicionales para las organizaciones no gubernamentales a las que el propio Estado no aporta o transfiere recursos.

Enfatizó, sin embargo, que se refiere a organizaciones civiles “pequeñas o medianas” como instituciones benéficas “que se dedican a elevar la calidad de vida de los ciudadanos” sin “inmiscuirse en cuestiones de leyes o consultorías para proponer formas de gobernanza a nivel nacional, porque eso implica la función esencial del Estado”.

Falta de “seriedad” del Ejecutivo

Opinó que el proyecto ha sido llevado adelante con poca “seriedad” por el Estado, al igual que otros asuntos muy cuestionados como el de la Superintendencia de Jubilaciones o el anuncio del presidente Peña de posibles modificaciones al Código Electoral para eliminar la estabilidad laboral.

Cuestionó la “falta de pulcritud, de seriedad de parte del Presidente” y opinó que intentar llevar adelante varias reformas de gran magnitud “le queda un poco grande”.

Argumentó que la intención de que el Gobierno controle “quién cobra y cómo cobra” en esas organizaciones no gubernamentales que no reciben recursos del Estado es “intromisión en cuestiones privadas”.

Concluyó diciendo que su bancada esperará “las modificaciones que quiere introducir el Presidente” antes de tomar una decisión final.