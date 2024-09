Las ONG son una voz resonante ante los abusos de los gobernantes, asegura la diputada Rocío Vallejo

- Aparte de esa comisión Bicameral de Investigación contra el lavado de dinero, que le llaman “garrote” , ¿hay encima un proyecto de ley que establece más controles y rendiciones de cuentas contra las ONG?

- Hay un proyecto de ley que se inició en el Senado y está en su segundo trámite legislativo y a puertas de la sanción ficta (sanción automática). El proyecto fue presentado por senadores afines al oficialismo cartista y sus aliados.

- ¿Quiénes?

- Tengo entendido que son los senadores Basilio (Bachi) Núñez, Natalicio Chase, Derlis Maidana, Gustavo Leite, Zenaida Delgado, (acusado) Erico Galeano, Lizarella Valiente, Javier (Chaqueñito) Vera, (acusado) Hernán (David) Rivas, Pedro (Pipo) Díaz Verón, Norma (Yami Nal) Aquino...

- ¿Qué buscan?

- Utilizan la excusa de la necesidad de identificar el origen de los fondos de estas organizaciones como un mecanismo de prevenir o reprimir hechos ilícitos que eventualmente pudieran tener lugar desde estas organizaciones.

- Pero ¿tienen o no tienen control las oenegés?

- Las organizaciones no gubernamentales no están exentas del control financiero. Ya existen leyes que regulan esta materia en nuestro país. El Ministerio de Economía y Finanzas también establece un riguroso control sobre las oenegés que reciben fondos públicos. Todas estas organizaciones, sin excepción alguna, deben estar inscriptas en un sistema de registro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), son sujetos obligados por ley (1015/97) que les obliga a prevenir que la actividad sea utilizada para lavar dinero...

- ¿Seprelad qué hace?

- Es la encargada de la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro. Tiene facultad para la fiscalización de las instituciones. Además la Resolución N° 490/22 de la Seprelad contiene normas claras sobre la identificación de los aportantes y todas las medidas que deben aplicar las Organizaciones sin Fines de Lucro.

- La relatora de la ONU para la libertad de Asociación y la Oficina de Derechos Humanos también de la ONU reclamaron esta semana que se deje sin efecto la ley. ¿Esto puede complicarse?

- Como le dije, en el Paraguay existen leyes que aseguran un riguroso control del origen y destino de los fondos de estas y otras organizaciones. Existe un acabado registro de cada una de ellas. Establecer el control a las oenegés con otra ley más es construir una excusa para desarrollar intenciones que hasta el momento no resultan claras. Existen normativas como mencioné en el ámbito de prevención de lavado de activos. Todo el flujo de dinero que sea inyectado a estas organizaciones si pasan por el sistema financiero están bajo las normativas de la Ley N° 1015 y sus modificatorias y la resolución que emitió la Seprelad para el sector especifico. Reitero, todo el dinero que el Estado y los contribuyentes aportan a las organizaciones sin fines de lucro está sujeto a un exhaustivo control por parte del Ministerio de Economía. Si no se cumplen los requisitos establecidos, no se producen los desembolsos. La preocupación surge a partir de que se permita el control sin límite por el Gobierno a recursos privados, aportes privados donde no hay recursos públicos...

- ¿Cuál puede ser el siguiente paso, el siguiente objetivo?

- Vivimos en democracia, y en un estado de derecho. Lo que se debe hacer es fortalecer las instituciones, demostrar que se pueden hacer las cosas en este país haciendo cumplir las leyes existentes y aplicando los controles que están establecidos, dejar de lado el amiguismo y fortalecer la institucionalidad.

- Lo que se teme es que los que mandan quieren aplicar leyes parecidas a las que aplica el dictador (Daniel) Ortega en Nicaragua que hizo desaparecer las ONG...

- El gobierno del dictador Ortega ha avanzado en forma acelerada en la cancelación de estas organizaciones. De las más de 7.000 existentes ordenó el cierre de más de 5.000 entidades de corte no gubernamental. Evidentemente las Organizaciones no gubernamentales, por la naturaleza de sus objetivos y la dinámica de su funcionamiento, constituyen un interesante ámbito de promoción del desarrollo humano, social y económico fortaleciendo la dignidad de la persona. Igualmente, estas organizaciones revisten singular importancia ya que otorgan una mirada crítica hacia las instituciones gubernamentales. Promocionan la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de las comunidades. Constituyen un contrapeso importante en la evolución de las sociedades y sus instituciones y esa es la principal amenaza para los gobiernos con prácticas autoritarias.

- ¿En qué se parece con lo que hace Ortega?

- Hasta el momento, la semejanza se limita a la intención maquillada de establecer un control a estas organizaciones, determinar el origen y destino de sus fondos, identificar a sus contribuyentes. Sin embargo, debemos tener una mirada muy atenta, porque puede ser el puntapié inicial de un espiral de persecuciones, amedrentamientos, y eventuales cierres.

- Ignorancia, poder... Lo que más hace desconfiar son los que promueven: (Bachi) Núñez, presidente del Senado; Dionisio Amarilla (cartista y expulsado del PLRA), el hijo de Galaverna (Juan Carlos “Nano” Galaverna)...

- Nada constituye mayor peligro para el sistema republicano que el ignorante con poder. Tendemos a romantizar la ignorancia pero el avance y la evolución de las instituciones republicanas sufren un grave deterioro cuando quienes tienen desconocimiento dirigen y toman decisiones que afectan la vida institucional de un país. Sin embargo, no es la única combinación peligrosa. Si sumamos la prepotencia, el desprecio al debate amplio, la lealtad sectaria y la corrupción galopante, la destrucción total del sistema es el resultado seguro. Ninguna garantía se puede conseguir a favor del sistema, si un grupo de mayoría coyuntural no antepone patriotismo y honestidad en su servicio a la ciudadanía.

- Y estos de la “comisión garrote”, ¿qué derecho tienen para obligar a los ciudadanos a ser interrogados? Algunos ya lo compararon con una forma refinada de reflotar el Departamento de Investigaciones de Pastor Coronel (dictadura de Alfredo Stroessner)...

- Las comisiones de investigación en el Congreso constituyen órganos especiales y temporales. Su finalidad es la investigación de un determinado asunto de interés público. Están investidas de potestades extraordinarias considerando su naturaleza particular. La Constitución Nacional, en su artículo 195, regula el funcionamiento de las comisiones de investigación y es la que le otorga facultades en forma taxativa respecto a su poder de convocar a personas físicas o jurídicas, tanto en representación de entidades públicas como particulares. De la Constitución deriva la obligación de concurrir a una convocatoria y el suministro de las informaciones requeridas.

- Dicen que quieren investigar el lavado de dinero. ¿No es suficiente con investigarse entre ellos mismos habiendo tantas sospechas de que corre en el Congreso dinero del narcotráfico, caso (Eulalio) “Lalo” Gomes, (Juan Carlos) Ozorio y Erico Galeano (los dos últimos procesados por el caso A Ultranza Py),...?

- Mi crítica a la actual comisión es justamente la falta de claridad de los hechos y de los casos que supuestamente pretenden investigar. Desconozco cuál es el criterio que manejan para enfocar sus investigaciones. También es la base de la desconfianza ciudadana hacia el trabajo de la comisión. Los casos que afectan a legisladores afines a su sector político son los grandes excluidos de esta investigación.

- Estamos en un país donde la tolerancia de la gente es infinita. Kamala Harris (actual vicepresidenta y candidata presidencial de EE.UU.) decía hace poco que si alguien iba a patotearle a su casa, lo recibiría a tiros justificando su derecho a la defensa personal...

- La sociedad paraguaya es aquella que ha dejado de ser víctima del asombro sobre el acontecer político, consecuencia tal vez del hartazgo por el abuso de la clase política y la desesperanza reinante con relación a los líderes políticos, aquellos incluso que se han presentado como el gran cambio y sin embargo sus posturas han cambiado a partir de asumir sus cargos. Gran parte de nuestra sociedad está muy inmersa en cubrir sus necesidades más elementales, que no se distraen en aquellas acciones que siente que no le afectan en forma directa, mientras aumenta su desprecio y desconfianza hacia la clase política que la representa. Estamos alcanzando ribetes alarmantes en materia de inseguridad que estamos a un paso de que la gente termine respondiendo con más violencia las constantes denuncias de hechos de extorsión que apuntan a las mismas autoridades encargadas de controlar. El descreimiento de la población hace que se tolere cada vez menos los abusos. No justifico la violencia en ninguna de sus formas, pero la impotencia que siente la ciudadanía puede tener derivaciones insospechadas.

- ¿Qué hacen las ONG que les molesta tanto?

- Crear civismo, construir la cultura de la participación ciudadana, empoderar a la sociedad en la acción del control a sus instituciones, defender la democracia sobre la base de la participación y se elevan como una voz resonante ante los abusos de los gobernantes que instrumentan las instituciones.

- Hablan de financiamiento extranjero a la oposición. ¿Pueden tener la capacidad de torcer la voluntad popular?

- Es posible incidir en la política nacional desde cualquier estamento, sea de la naturaleza que fuera una organización. De hecho, es el propósito de las organizaciones. El cuidado que debemos tener es que se conviertan en blanco de las persecuciones del gobierno bajo la excusa de que financian políticamente a grupos políticos que no son afines a los intereses del gobernante de turno.

- ¿A quién debemos controlar en realidad para fortalecer nuestro sistema?

- Yo soy una de las propulsoras de la ley de financiamiento político y luego de la vigencia de la ley está totalmente claro que no abarca todo lo que debería abarcar y que la ley tiene que ser revisada. El dinero que corre el día de las elecciones no lo controla nadie. La pregunta es: ¿De dónde sale esa cantidad de efectivo? ¿quién financia la compra de votos? La doble moral es lo que molesta...

- Lo que llama la atención es ese subido interés del oficialismo para asfixiar a las oenegés ...

- Si de verdad se quiere ver cómo se financian las campañas, la transparencia debe ser completa: ¿cuáles son las campañas financiadas por el narcotráfico?, ¿cuáles están totalmente financiadas con los recursos públicos? Ceguera voluntaria ante abusos de “los amigos”...

- La evidencia más reciente, lo que está fresco todavía es el caso del diputado (“Lalo” Gomes). Aunque les habrá golpeado su muerte (ocurrido el 19 de agosto en un allanamiento domiciliario en Pedro Juan Caballero), nadie amaga formar una investigación sobre las conexiones políticas con los narcos...

- Un poco en la línea de lo expuesto anteriormente, vemos una situación de minimizar los graves hechos de corrupción, vinculación con el crimen organizado cuando son personas relacionadas al grupo de poder.