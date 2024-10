Control de fondos privados “es peligroso en un Estado de derecho”, advierte diputada Rocío Vallejo

La diputada Rocío Vallejo confirmó, tras la reunión de la Comisión de Presupuesto, que hoy se tratará el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.

El tratamiento será posible debido a que ya hay dos dictámenes favorables. La parlamentaria detalló que finalmente en el proyecto se excluye a organizaciones internacionales, pero, de igual forma, si una organización sin fines de lucro nacional recibe recursos de estas organizaciones internacionales o recursos privados será controlada.

La legisladora aclaró que no está en contra del control, pero cuestiona que controlar lo privado con fondo privado es un primer paso que luego puede dar lugar a otras cuestiones más peligrosas, como “controlar medios de comunicación”, ejemplificó.

Se sacaron las multas

Dijo que, aunque entiende la motivación de los proyectistas, no la comparte porque nos encontramos dentro de un Estado de derecho.

Rescató el hecho de que sacaron las sanciones duras como las multas y sanciones a las organizaciones sin fines de lucro, dejando solo la suspensión y el apercibimiento.

Así las cosas, en el proyecto que se tratará ya no existen las sanciones monetarias. No obstante, si una organización sin fines de lucro extranjera no se inscribe y aporta a una nacional se castiga a la nacional. Este es un punto con el que la diputada Rocío Vallejo no está de acuerdo.

Recordó que ya existen controles en un Estado de derecho y que enfatizar en controlar lo privado le parece riesgoso.

Igualmente rendirán cuentas

Si bien celebró que las sanciones retrocedieron, enfatizó el hecho de que si las organizaciones internacionales aportan a otras nacionales sin fines de lucro, igual estas últimas tendrán que rendir cuentas.

No obstante, celebró algunos puntos, entre ellos que finalmente se excluye a los partidos políticos, logrando así reforzar controles sobre un punto muy delicado como lo es financiamiento de candidatos.

En definitiva, de acuerdo al proyecto que se tratará hoy, serán controladas las organizaciones que reciben fondos públicos y privados, nacionales o extranjeros, así como también las que reciben fondos de entidades extranjeras o gobiernos extranjeros, siempre que incidan en políticas públicas.

La legisladora reconoció que existe una mayoría para aprobar este proyecto hoy y aclaró que dejará constar sus cuestionamientos.

“Es peligroso”

“Lo privado es privado en un Estado de derecho. Están las fiscalizaciones que se pueden hacer, pero estar publicando cada seis meses en su página web todo lo que hace es peligroso”, advirtió insistentemente la legisladora.

El proyecto de ley de control a organizaciones sin fines de lucro es una iniciativa del oficialismo cartista. Será tratado hoy en la sesión de la Cámara Baja.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado y el propio presidente Santiago Peña hizo críticas, anunciando que el Poder Ejecutivo propondría cambios a la propuesta legislativa.

Los opositores del proyecto argumentan que el Estado no necesita controles adicionales para las organizaciones no gubernamentales a las que el propio Estado no aporta o transfiere recursos.