Diputados maquilla Ley contra ONG, mantiene “garrote” y posible inconstitucionalidad

Con 47 votos a favor, 13 por el rechazo, 2 abstenciones y 18 ausencias, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el polémico proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro”, y si bien las reformas afectan a la mayoría de los artículos, persiste la posibilidad de utilizar como garrote político contra grupos críticos. Las modificaciones aprobadas a sugerencia del Ejecutivo fueron expuestas por solo algunos legisladores, apenas una hora antes de la sesión, se obvió el parecer de comisiones claves como la de Asuntos Constitucionales y la de Cuentas y Control.

La presidenta de la Comisión de Presupuestos, diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), y la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, argumentaron a favor del proyecto modificado, alegando que supuestamente ya fue suficientemente debatido.

Entre los artículos claves del proyecto modificado se encuentra el 3º, que establece el alcance de las OSFL afectadas, donde de manera confusa y contradictoria se excluye de los controles a la cooperación internacional y otros entes, pero se mantiene el control a fondos privados, algo que podría ser atacado de inconstitucional.

Artículo 3º. Alcance. Las OSFL que estarán sujetas a las obligaciones de registro, transparencia y rendición de cuentas establecidas en la presente Ley, sin importar la forma jurídica que adopten, son todas aquellas que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros Estados, y que tengan por objeto contribuir, influenciar, incidir o, en cualquier forma, actuar sobre las políticas, planes y programas públicos o la actividad de los Poderes del Estado, los gobiernos departamentales o municipalidades, entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta u otros organismos y entidades del Estado.

Quedan excluidos expresamente del alcance de la presente ley los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades u organizaciones de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas. También se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la presente ley, salvo que reciban, administren y/o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.

Comparan con “monos en cristalería”

“Pido el rechazo absolutamente por su evidente inconstitucionalidad, por su no convencionalidad y por la arbitrariedad de este proyecto”, advirtió el diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), que primeramente intentó explicar los errores burdos de la ley y las modificaciones, pero se terminó rindiendo, al considerar que la mayoría oficialista actúa como “monos en una cristalería”.

“Yo les puedo asegurar que estamos analizando un proyecto absolutamente inconstitucional por donde miremos y les puedo hacer un desafío, en este momento: no pasarán 6 meses de su sanción y promulgación para que la Corte Suprema de Justicia -si actúa con independencia de criterio- para que declare la inconstitucionalidad”,

Cuidado con los abusos, porque la ciudadanía se puede hartar si “seguimos atropellando como una partida de monos, de primates en una cristalería que tumba y rompe todo lo que hay. No voy a explicar las razones constitucionales (para el rechazo) porque no tiene sentido, no porque no van a entender, sino porque no tienen la capacidad de disentir y expresar su criterio. La funcionalidad de algunos le hace tener en este momento vergüenza y no lo pueden remediar, y entiendo es difícil desde el oficialismo disentir, pero no comparto”, sostuvo.

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) enfatizó que el proyecto debía ser rechazado totalmente y tratado de cero, ya que del proyecto original, que poseía 17 artículos, se agregaron cinco más y solo se mantuvieron sin modificaciones dos artículos. Acotó que este proyecto que “cambian pero no cambia, existen muchas inconsistencias y tratamos de mantener el diálogo, pero no hemos sido tenidos en cuenta”.

Se mantiene en el artículo 5º (ex 4º), se mantiene la obligación de estar inscripto en un Registro de las OSFL para poder operar en nuestro país, lo cual es clave, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tendrá a su cargo el cumplimiento de la ley, llevará este registro y pudiendo excluir y proscribir a los que supuestamente incumplan la ley, según establece el Artículo 16 de “Sanciones a las Organizaciones sin Fines de Lucro”. Si bien se eliminó la sanción pecuniaria (que era excesiva), se mantiene la potestad de cierre de las OSFL.

Artículo 16. Sanciones a las Organizaciones sin Fines de Lucro Las sanciones a ser aplicadas a las Organizaciones sin Fines de Lucro por incumplimiento, violación o contravención a la presente ley y su reglamentación, serán de:

a) Apercibimiento.

b) Suspensión de sus actividades por el término de tres a seis meses.

Estas sanciones, en lo pertinente, podrán ser aplicadas a cualquier persona jurídica, organismo o entidad que tuviera incidencia en la actividad de la Organización sin Fines de Lucro declarada responsable de incumplimiento, violación o contravención de la presente ley y su reglamentación.

También se mantiene la posibilidad de sanción a las “cabezas” de las OSFL, el castigo más gravoso, la posibilidad de impedirle ocupar cargos dirigenciales por hasta 5 años.

Artículo 17. Sanciones a personas físicas Las sanciones a las personas físicas por incumplimiento, violación o contravención a la presente ley y su reglamentación se aplicarán, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder, y serán:

a) Apercibimiento.

b) Inhabilitación para el ejercicio del cargo de dirección, administración, representación o fiscalización de la Organización sin Fines de Lucro por un período de hasta cinco años, en caso de reincidencia.

Las OSFL deberán presentar un informe anual ante el MEF sobre sus actividades, así como un balance contable y patrimonial, como también deberán hacer públicas documentaciones, entre ellas, por ejemplo la lista de beneficiarios, sin discriminar por ejemplo que estos puedan ser menores de edad u otros condicionantes.

Cámara Baja se convirtió en un “pasapapeles”, “escribanía” y una “despensa”, repudian

Los diputados disidentes Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) repudiaron la “total falta de respeto” del Ejecutivo, que utiliza como “pasapapeles” a la Cámara Baja, que simplemente fue usada para estampar la firma a modificaciones que remitieron a último momento.

“Te pido presidente (Raúl Latorre) que le lleves un consejo al presidente Santiago Peña, que se consiga un asesor constitucional y que le diga que esto no es (Banco) Basa”, afirmó el diputado Espínola, reclamó el manoseo a la Cámara Baja por parte del Ejecutivo.

“¿Este es el respeto que se merece presidente la Cámara de Diputados?¿Qué vamos a esperar el día de mañana? El Presidente de la República nos va a enviar las modificaciones y pretenda que como que pasemos a Mburuvicha Róga a firmar las modificaciones que aprueba el Ejecutivo”, cuestionó.

“Yo me niego a ser la despensera que tiene que hacer las cosas al ritmo que se le antoja al Presidente de la República. Con todo respeto a los despenseros del país, que muchas veces tienen que aguantar a los mitã'i maleducados”, afirmó Johanna Ortega (Partido País Solidario), quien culminó comparando la situación de nuestro país con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Cartismo se opuso a postergación

Atendiendo a que recién esta mañana tuvieron acceso a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo y queriendo escuchar el parecer de los afectados sobre las modificaciones, los diputados Raúl Benítez (Ex Partido Encuentro Nacional), Diosnel Aguilera (PLRA, C), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) pidieron la postergación por una semana, sin embargo, hubo un rotundo rechazo de la mayoría cartista.

Puntualmente, la líder de bancada cartista, Rocío Abed, y el vicelíder, Miguel del Puerto, sin argumentos lógicos, apelaron solo a la mayoría cartista, que finalmente se impuso en la votación para el tratamiento en la fecha.

A continuación, la versión Presupuesto aprobada en Diputados.