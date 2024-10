Senado acepta “regalo” de US$ 150 millones de Taiwán para calzar el presupuesto hasta el 2028

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), aprobó hoy por amplia mayoría y casi sin debate el “Memorando de Entendimiento” suscrito en agosto último por el cual Taiwán dona al Paraguay US$ 150 millones. El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

Solo el senador Rafael Filizzola (PDP) votó por la abstención al señalar que esta cooperación deja al Paraguay como país mendicante.

Lea más: Peña habla con EE.UU. sobre apoyo a Taiwán y democracia en Venezuela

Javier Zacarías Irún (ANR, HC), por la comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que el monto será ejecutado a través de la embajada de Taiwán, hasta el 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que según el documento, la cooperación se usará para adquirir 600 motos para el Grupo Lince, la compra de escáneres para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DINT), así como la digitalización del historial clínico de todos los usuarios y adquirir tomógrafos en el sistema sanitario.

Agregó que también servirá para fondear el plan de viviendas sociales insignia del gobierno de turno “Che Roga Porá”; la construcción la sede de la Universidad Politécnica, y plan piloto de transporte público con 30 buses eléctricos entre otros. Aseguró que los fondos se integrarán al Presupuesto General de la Nación (PGN) cada año, con todos los controles institucionales.

El dictamen también fue respaldado por los senadores Silvio Ovelar (ANR, HC), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y Antonio Barrios (ANR, HC), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales.

Mendicante y tercermundista

Sin embargo, Filizzola dijo que el memorando no especificaba puntualmente cómo se usarían los fondos. Afirmó que los convenios con la USAID, tan satanizados por el cartismo, son mucho más claros. Agregó que tampoco se garantiza que los fondos ingresen al Presupuesto ya que los mismos no aparecen en el proyecto de ley de Presupuesto 2025. “Paraguay no es un país pobre ni tercermundista” dijo al señalar que no se puede seguir calzando el presupuesto con cooperación que condiciona nuestra política exterior.

Aseguró que de este fondo también saldrá el dinero necesario para comprar un nuevo helicóptero para uso del presidente de la República Santiago Peña.