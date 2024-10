Lo que dice el ministro Tadeo Rojas sobre su participación en acto de ONG de esposa de Leite

Paola Serrati de Leite, esposa del senador Gustavo Leite, aparece como una de las propulsoras de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, ONG que recibe millones en donación.

La mencionada ONG, según publicaciones en redes, tiene a su cargo un Centro de Recuperación de Adicciones, denominado “Fraternidad San Miguel”, en Cocué Guazú, Areguá.

Una publicación del Arzobispado de Asunción, del 1 de octubre de 2018, hace referencia a la inauguración del centro. Otro posteo, de la Municipalidad de Areguá, también del mismo año, evidencia que estuvieron en dicha ceremonia el intendente de Areguá, Humberto Denis Torres, y el exdiputado Tadeo Rojas, quien es el actual titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Tadeo Rojas niega vínculos con ONG

Rojas negó esta mañana que tenga vínculos con la Comunidad Cenáculo del Paraguay.

Al ser consultado sobre ello, respondió: “Me quedo mudo porque no sé de dónde salió esa información. Desconozco absolutamente esa información. Sé que hay una organización que trabaja con jóvenes en adicción en Areguá, que es mi ciudad, donde hace unos años Gustavo Leite me había invitado y fui a visitar el lugar, pero fui una sola vez a conocer el lugar y nada más que eso”.

“Vínculos con esa fundación, ninguno. Ni siquiera sabía que era fundación, él me había dicho que estaban llevando adelante una obra de caridad donde estaban reuniendo a jóvenes a quienes ayudaban para su recuperación. Creo que habré llevado alguna cooperación de víveres o algo así en una oportunidad, pero más que eso nada”, prosiguió el ministro.

Insistió que fue al centro de recuperación en una sola ocasión cuando era diputado y luego ya no pudo ir. Agregó que “si mal no recuerdo, llevé víveres y fui con mi esposa a visitar el lugar, nada más que eso. Una visita de cortesía como era un local que funcionaba en Areguá. No sé si hasta ahora sigue funcionando, desconozco”.

No colaboró desde la función pública

Así también, descartó que desde la función pública haya alguna vez colaborado con dicha ONG: “No, nada, ni siquiera sabía que era una fundación y en qué forma se estaba manejando eso, ni idea”.

Comunidad Cenáculo del Paraguay curiosamente, no está en la mira para rendir cuentas a la Comisión “Garrote” del Congreso, de la cual es parte Leite y que supuestamente investiga lavado de dinero.