Lo que revela la esposa “oenegera” de Leite, vocero de “Comisión Garrote”

Paola Serrati dijo desconocer el audio en el que Gustavo Leite, senador y principal impulsor de la ley de control a ONG y de la “Comisión Garrote”, se refirió a los cambios que Santiago Peña introdujo al proyecto de ley que establece mayores controles a las ONG.

“La verdad que sobre el audio decido no opinar, yo no escuché el audio. No lo escuché, porque para nosotros, aquí en casa, Gustavo es mi esposo, es papá, es abuelo, entonces su vida pública y política queda un poco afuera. Estoy al tanto de todo lo que está pasando a las ONG, estoy al tanto de lo que está pasando; sin embargo, ese audio, por ejemplo, no lo escuché y no quiero opinar sobre lo que no sé”, expresó.

Serrati es presidenta de la ONG “Comunidad Cenáculo”, en la que Leite fue tesorero y actualmente se desempeña como “colaborador”; sin embargo, hoy es acusado de utilizar la “Comisión Garrote” y la ley de ONG como herramientas de persecución a opositores y a parte de la sociedad civil.

“Él me contó que él había enviado un audio y que se había hecho viral y que había mucha controversia alrededor del audio. Como él hace tiempo que tiene una vida pública, digamos que no le di tanta importancia porque yo lo conozco bien. Apoyo cien por ciento todo su trabajo, y confío en él cien por ciento. Sé que él es una persona honesta y de muy buen corazón y para mí eso es lo que importa”, agregó en conversación con la 1080 AM.

Lea más: Gustavo Leite era “nepo-oenegero”: fue tesorero de ONG de su esposa

ONG de esposa de Leite recibe millones

El 10 de agosto de 2018, se aprobaron los estatutos y se autorizó el funcionamiento como persona jurídica de la entidad denominada Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay.

Publicaciones en la página web del Arquidiócesis de la Santísima Asunción muestran que la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay tiene a su cargo un Centro de Recuperación de Adicciones, ubicado en la ciudad de Areguá.

En la rendición de cuentas del 2019, según el archivo al cual accedió ABC Color, se indica que esta organización recibió más de G. 308 millones en donaciones ese año. De ese total, G. 93 millones fueron aportes hechos por el senador Leite.

Lea más: El “oenegero” Gustavo Leite convoca a conferencia de prensa para dar su descargo

El “oenegero” Leite

Publicaciones en redes sociales revelan que el legislador cartista aparece con una activa participación en la ONG. Acompaña reuniones, incluso encabezando tareas como de construcción y guía por las instalaciones del Centro de Recuperación.

“Es un trabajo absolutamente diferente al que nosotros estamos enfrentando, lo que estamos pidiendo al respecto a gastos y rendiciones de cuentas de algunas organizaciones civiles que recibieron millones de dólares y no pueden darle la cara a la ciudadanía”, manifestó para ABC TV.

Afirmó que todos los que integran esta organización lo hacen de manera voluntaria, sin recibir salarios, pero que no quiere “ponerse de ejemplo”.

Leite hoy es integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que supuestamente debe investigar el lavado de dinero, conocida como “Comisión Garrote”, que llamativamente está convocando a declarar varios referentes que hacen campaña en contra de las organizaciones no gubernamentales y también llama a rendir cuentas a varias ONG.

Además, es proyectista y defensor del proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.