Comisión ‘garrote’: el cartismo “no podía refrenar sus ansias de ‘castigar’ a los disidentes”

El proyecto de la comisión “garrote” para controlar a las ONG tuvo una serie de etapas en la que distintos abogados fueron consultados sobre sus respectivos pareceres, esto según comentó el abogado Jorge Rolón Luna, quien participó de un par. Sobre estas reuniones confirmó que los legisladores cartistas directamente no participaban o se retiraban al momento de la intervención de quienes cuestionaban esta intención.

“Cuando me sumerjo en ese proyecto de ley no hizo falta leer mucho; uno mira los primeros artículos y encuentra inconsistencias tremendas, contradicciones, pésimas técnicas legislativas y severos problemas constitucionales. Esto iba a ser analizado por la Cámara de Diputados sin ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales”, refirió.

Asimismo, precisó que “no apareció ni un solo abogado o gremio importante” que haya defendido este proyecto, ya que incluso lo calificó como “indefendible”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El propio presidente de la República criticó el proyecto de ley; hay que ver qué tan coherente es al momento de analizar el veto. Esta gente (cartistas) no podía refrenar sus ansias de castigar las voces disidentes; esta comisión tenía ese objetivo desde el primer momento”, apuntó.

Lea más: Opositores buscarán sumar votos para eliminar la comisión “garrote”

Cartismo es un “sector antidemocrático”

El abogado también sostuvo que el cartismo “básicamente es un sector antidemocrático en esencia” e incluso advirtió que con esta comisión “garrote” tendrían interés de convocar a periodistas y “atacar a quienes opinan diferente”.

“Si fuera por ellos, clausurarían medios y meterían presos a los opositores, expulsarían a todos los senadores y diputados que les están poniendo caras”, opinó.

También mencionó que actualmente para ser fiscal, juez o entrar a la Corte Suprema de Justicia, se debe tener “el visto bueno del cartismo” y sobre el nombramiento de los fiscales adjuntos dijo que “no hay nada nuevo”, es decir, que no sorprenden estas elecciones.

“Podés tener el mejor currículum como abogado y trayectoria, pero si uno no va a besar el anillo, no lo van a elegir. No les preocupa el lavado de dinero grande que viene de actividades ilícitas, del narcotráfico, del contrabando de cigarrillos, armas y la corrupción. Los grupos criminales hacen su agosto en nuestro país y no se resuelven los grandes problemas”, concluyó.

Lea más: Elección de fiscales adjuntos: “Poder Judicial está sometido al cartismo”, dice Esther Roa