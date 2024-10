Elección de fiscales adjuntos: “Poder Judicial está sometido al cartismo”, dice Esther Roa

La conformación de 10 ternas de fiscales para el cargo de Fiscalía Adjunta, ya había generado cuestionamientos desde ciertos sectores. Las críticas aumentaron hacia los candidatos y, desde ayer, a los electos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para desempeñarse como fiscales adjuntos.

La abogada María Esther Roa, de la organización “Somos Anticorrupción”, manifestó a ABC “para hacer un análisis, primero se debe analizar al Consejo de la Magistratura, que preparó una terna simulada con nombres digitados a ser seleccionados por la Corte”.

Roa también emitió un fuerte cuestionamiento en relación al hecho de que, días antes de que la Corte elija a los nuevos fiscales adjuntos, ya existía y corría por las redes sociales –principalmente– una lista de los designados, e incluso una imagen con los elegidos y un sello de “HC (movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes”.

En ese sentido Roa enfatizó “días previos a la sesión plenaria ya se conocían los nombres de las personas que iban a ser seleccionadas. Esto se suma a la duda”. Esto “deslegitima a la Corte. Una Corte que ante todos los hechos bochornosos que hay actualmente se mantiene en silencio”, lanzó la abogada.

Igualmente, la profesional del derecho refirió que “la Corte hizo una lectura de la preparación de cada fiscal que está en pleno ejercicio de sus funciones. Sin embargo, no fue capaz de evaluar la calidad del trabajo de cada fiscal, cuántas causas manejan, cuántas desestiman, cuántos juicios con condena tuvieron para llegar a esa condecoración”.

Según consideró Roa, “existe un plan en ejecución” y en esa línea apuntó al partido del gobierno de turno indicando que “tienen los resortes para acaparar todo el aparato estatal, para sacar y promover a magistrados. El Poder Judicial está sometido al sector político del cartismo”.

Corte no se tomó el tiempo de ver antecedentes, cuestionó Roa

En otro momento, la profesional del derecho refirió que los ministros de la Corte, que participaron de la designación de nuevos fiscales adjuntos, solo citaron los logros académicos y de formación de cada candidato propuesto, mas “no hay una medición de la calidad de trabajo de cada fiscal”.

“En Paraguay lo que más abundan son los cartones donde dicen máster. Todos los títulos que citaron los ministros de la Corte para elegir no están sustentados en una evaluación del trabajo que hayan hecho”, sostuvo en relación al proceso de selección y asignación para Fiscalía Adjunta.

Añadió que “la Corte no evalúa la gestión de los fiscales, no hay mediciones de cada funcionario. Se pasan diciendo los títulos. Pero al pueblo lo que le interesa es la gestión de ese fiscal, sin embargo, la Corte no se tomó el tiempo para pedir los antecedentes de cada fiscal”.

También comentó que los ministros de la Corte, siempre en el contexto de asignación, “no señalaron que los fiscales tuvieron ciertas causas, de las cuales desestimaron tantas y otras tantas llegaron a una condena” (sic) y sentenció diciendo que para algunos “esto es un premio”.

Corte cedió a recomendaciones de HC

Con tufo a injerencia política del movimiento Honor Colorado (HC) y sin sorpresas entre los candidatos que fueron “consensuados”, el pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró el miércoles a 10 nuevos fiscales adjuntos, que son: Fabiola Molas, Diego Zilbervarg, Manuel Doldán, Alma Zayas, María Estefanía González, María Luján Estigarribia, Natalia Fúster, Diego Arzamendia, María José Abed y Alicia Sapriza.

De la sesión ordinaria de la máxima instancia judicial participaron los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans, Víctor Ríos Ojeda (por medios telemáticos), César Diesel Junghanns, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay. El único ausente fue el ministro Alberto Martínez Simón.