Santiago Peña pide a los medios “equilibrio” en la información

En la mañana de este lunes el presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado por los periodistas al salir de un evento y se refirió a los medios de comunicación pidiendo “encontrar un equilibrio”. Manifestó que en nuestro país existen “historias del pasado”, haciendo referencia a la época donde se vivía sometido, donde la dictadura y la censura eran el condimento cotidiano en todos los ámbitos y se cobró centenares de vidas inocentes.

“Los medios de comunicación responden a grupos empresariales. Acá hay historias del pasado, este país todavía tiene heridas que no han cicatrizado: la dictadura, la censura. Todavía tenemos personas que vivieron esa experiencia y creen que el rol de los medios de comunicación es simplemente atacar, hacer un contrapeso y cumplir un rol que antes no se podía”, expresó Peña.

También indicó que es necesario encontrar un equilibrio porque la polarización, el populismo y la posverdad son un fenómeno mundial que ha hecho daño a muchos países.

“Lastimosamente, la ciudadanía está expuesta a esta confrontación mediática”

Agregó que los grandes cambios se dan cuando la clase política es capaz de convencer a la población.

Dijo que eso se dio en abril del 2023 cuando el pueblo paraguayo decidió que él y Pedro Alliana gobernaran, le dio mayoría a las gobernaciones con autoridades del Partido Colorado, así como también, mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

“Pero lastimosamente la ciudadanía está expuesta a esta confrontación mediática, en esta lucha donde ya no saben qué es cierto y que no. Si abro dos diarios me cuentan una historia del Paraguay y si abro otros dos me cuentan otra historia, y no puede ser que el Paraguay estemos viviendo con visiones tan diferentes”, indicó.

Finalmente, dijo que no cree en los extremos ni que tiene toda la verdad y pide cuidar el país porque mientras que “nos autoflagelamos y decimos que Paraguay es el peor del mundo, hay mucha gente que tiene una mirada diferente”.