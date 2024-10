Liberales se acusan de cartistas y de cargar urnas

El senador liberal Éver Villalba afirmó que lo decidido el domingo pasado en la Convención liberal, convocada por disidentes, es parte de un plan para entregar el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) al cartismo, con miras a las generales del 2028.

Los liberales disidentes, entre ellos dionisistas, llanistas y jaeglistas, realizaron una Convención Extraordinaria en el Rowing Club de Asunción, pese al rechazo de autoridades del Directorio del PLRA.

Resolvieron por amplia mayoría de votos acortar el mandato de Hugo Fleitas, quien asumió el cargo hace un año y convocar a elecciones de autoridades partidarias para el 17 de agosto de 2025.

" Se está desarrollando un plan para entregar las chances del partido en el 2028. Esto van a continuar, están golpeando al partido, pretenden tenernos distraídos con las elecciones internas, mientras tanto el cartismo se fortalece”, apuntó al respecto el senador Villalba.

“Algunos se mimetizan como anticartistas, pero dicen que Santiago Peña es bueno; hay una contradicción”, dijo, haciendo mención de su colega liberal Celeste Amarilla, quien en la Convención había declarado: “Acá el enemigo es Horacio Cartes, ni siquiera Santiago Peña”.

Estigarribia fue domado por el cartismo, acusa Villalba

Apuntó además contra el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. “Ya fue domado por el cartismo desde el tema de ‘Hambre Cero’. Asumió sin ningún problema, agachó la cabeza y saben ustedes cómo opera el cartismo: con la presión y chantaje; basta con mirar las publicaciones que tienen contra Ricardo”, expresó.

También fue consultado si su colega, la senadora Amarilla también estaría bajo presión del cartismo. “Habría que preguntarle a ella cuál es su cambio de postura, ¿por qué Peña es bueno y Cartes es malo? Para mí los dos son parte de un esquema y un equipo”, respondió.

Con relación a la Convención, refirió que “no tiene legalidad” porque no fue convocada por el Directorio liberal, liderado por el titular, Hugo Fleitas. “Profundiza la crisis el partido y nosotros tenemos que superarla. La salida no es de manera petulante y arrogante, atropellar con una mayoría coyuntural la institución y el reglamento”, declaró e incluso, resaltó que la convocatoria es irregular y lo decidido en la Convención “tiene una falta de legitimidad de origen”.

Villalba cuestionó que el desdoblamiento de las elecciones que se aprobó —con convocatoria anticipada a partidarias y en otro día a las municipales— va a en contra de la Ley Electoral porque no se puede acortar ningún mandato, aludiendo al período de las autoridades del Directorio. También cuestionó que el desdoblamiento permitiría que colorados voten en las partidarias. “Infiltrados colorados podrían decidir quién va a ser el próximo presidente del partido”, mencionó.

Acusó a Villalba de cargar las urnas

Por su parte, la senadora Amarilla dijo que hay que ser valiente para nombrarla. Respondió a Villalba y dijo que ni presidente de Comité llegó a ser y que logró acceder a una banca en el Senado con plata, cargando urnas. Añadió que varios sectores antagónicos estuvieron sentados en la convención como el movimiento Sombrero Piri, el efrainismo, el llanismo y los Franco.

“En vez de festejar ellos quieren ponerse otra vez en la posición adversa”, cuestionó y justificó el desdoblamiento de las elecciones señalando que no tienen plata para enfrentar una elección en el que se eligen presidente de Comités, miembros convencionales, intendentes y concejales.

Reconoció que tuvo que bajar los decibeles. “¿De qué me sirve que me echen, voy a estar pasilleando con Kattya (González, senadora expulsada), ¿de qué me sirve que me echen?”. Agregó que no se entregó al cartismo que lo único que dejó de decir es carpero a (Basilio) Bachi (presidente del Congreso, cartista) y dejar de decir groserías. Añadió que el enemigo es Horacio Cartes y que hay que destruir el movimiento HC (Honor Colorado).