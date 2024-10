Advertencia de vendedores del Mercado 4 a Dionisio Amarilla: “No será bien recibido”

Durante el debate de la cuestionada ley anti-ONG, el senador Dionisio Amarilla comentó que el sábado pasado recorrió el Mercado 4 y que la gente se sacó 2.500 selfies con él, e incluso lo alzaron en andas, dando a entender el aprecio y apoyo que recibe en la vía pública, luego de declarar que será el próximo presidente del PLRA.

Pero este hecho fue desmentido por los trabajadores de dicho lugar, quienes se mostraron muy molestos por las palabras del parlamentario. “Él ni pasó por el mercado y tampoco le recomiendo pasar porque los trabajadores están muy molestos por mentir de esa forma para hacer campaña política”, comentó Leonardo Ojeda, comerciante del Mercado 4.

Lea más: El liberocartista Dionisio Amarilla dice que será el próximo presidente del PLRA

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Ojeda indicó que en el grupo de WhatsApp que tienen los trabajadores del mercado, donde están más de 600 personas, además del enojo, expresaron que nadie se sacó una foto con el parlamentario. Es más, ni siquiera lo vieron ese sábado. “Allí hacemos monitoreo en tiempo real de todo lo que pasa acá”, dijo en conversación con ABC Color.

“El trabajador del mercado no es ningún tonto. Conocemos bien la clase de persona que es este político y estamos organizándonos para declararlo persona no grata. Nunca vino por acá y por más que lo invitemos a venir, creo que tampoco se va a animar porque no será bien recibido”, concluyó el comerciante.