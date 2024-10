Productores están huérfanos, confirma senador Colym Soroka y critica al Senave y al Poder Judicial

Colym Soroka, presidente de la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializado, lamentó que los pequeños y medianos productores están huérfanos ante la inacción del Estado contra el contrabando y criticó al Senave. Dijo que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) presentó números interesantes sobre el flagelo del contrabando.

“Los números de la DNIT son buenos, ahora el grave problema que tenemos es que no pudimos nunca innovar lo que es el MAG por ejemplo, ¿qué significa?, vos tenés que tener calculado lo que vas a producir en el año, cuántos productores son, qué es lo que nosotros necesitamos como nación, qué consumimos. Ellos dicen que tienen, mentira, no coincide lo que ellos dicen con lo que se produce, entonces no hay una estructura planificada, ni tampoco hay una visión de transformar eso o a innovar algo más interesante”, criticó.

Comentó que ante la información presentada por la DNIT, van a plantear modificar parte de lo que es el Código Aduanero, considerando la incidencia de choferes en camiones, donde se presentan y dicen que solamente fueron contratados para un servicio de flete, dejando muchas lagunas y muy vulnerable el sistema de traslado del producto de contrabando.

“La DNIT presentó unos números demasiados interesantes, no así lo que es la Senave. El tema del Senave es una cuestión que está en el ojo de la tormenta, porque aparecen de repente productos que no sabemos cómo transitan”, criticó.

Baja tasa de condenas por contrabando

Soroka recordó que cuando era diputado llevaron adelante el proyecto de ley que criminaliza el contrabando, pero lamentó que la representante de la Fiscalía General del Estado habló que de 170 casos, solamente siete llegaron a juicio oral.

“Ayer la representante que vino, la fiscala, nos contaba y eran alarmante los números, o sea, hacemos los proyectos de leyes, exigimos a las unidades de control, pero si las unidades de control funcionan, no hay problema también, pero es vulnerable, pero ¿qué pasa?, la justicia lo que es más vulnerable que todos, o sea que hay una justicia acomodada a este esquema que lleva años en el Paraguay y mata la ilusión de los campesinos y mata a toda la producción”, indicó.

Dijo que los productores se manifiestan con justa razón contra el gobierno, porque las instituciones del Estado están rengueando, sobre todo la justicia con relación a los productores.

“Esa es la realidad que vimos ayer en la reunión, donde estuvieron gente de la DNIT, de la Armada, donde nosotros pedimos a través de la Comisión poner las Fuerzas Militares en la frontera, eso se hizo también, pedimos que nos pasen los nombres de las personas, porque dicen que llaman gente que son empresarios, dicen que llaman algunos políticos, le pedimos nosotros los nombres y nosotros vamos a hacer público”, aseveró.

Productores quedan huérfanos

Colym Soroka reiteró que los productores medianos y pequeños del país quedaron huérfanos, principalmente por la falta de infraestructura que podría generarse desde el Estado.

“Nosotros estamos huérfanos en general, luego con el sistema de producción de pequeños y medianos productores y hoy también muchos productos, como la papa y la cebolla. Hay productores que están plantando 200, 300 hectáreas, o sea, ya también hay productores mayores con relación a eso, ¿eso que hace?, que un solo productor te traiga 10 semirremolques en el Abasto, o sea, cambia también y esos son los registros que se debe tener el MAG y debe transformarse”, resaltó.

Criticó también que ni el Mercado de Abasto, que es el principal intermediario entre los productores y los consumidores, no cuenta con la infraestructura necesaria para apoyar a los productores nacionales.

“¿Qué significa?, vos te vas al Mercado de Abasto, donde yo me fui, no tenemos un depósito de conservación de productos a largo plazo, que son cámaras de frío, que tienen otros países, no cuesta caro, eso es una cuestión de mirar un poquito más adelante donde el productor diga ‘bueno, no tengo mercado, pero tengo dónde guardar hasta que yo pueda tener mercado’. Lo que pasa es que el productor tiene que sacar la planta y venir a vender urgente”, lamentó.