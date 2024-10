Senadores homenajean al periodista Pablo Medina asesinado por la narcopolítica

La senadora Esperanza Martínez (FG) recordó el asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada y señaló que estamos en tiempos difíciles para la ciudadanía, sobre todo para el ejercicio del periodismo y de la comunicación. “Hemos tenido recientemente desde acosos, violencia contra periodistas y comunicadoras mujeres. Mirando la historia reciente posdictadura desde el año 1993 podemos decir que han habido amenazas y asesinatos de periodistas”, mencionó.

Relató que desde 1993 se registran 21 asesinatos, 2 secuestros, 91 agresiones y ataques, 9 detenciones arbitrarias, 54 procesos judiciales, 4 torturas, 22 casos de censura, dos espionajes, 43 atentados y 149 amenazas y coacción. Asimismo, Martínez mencionó del asedio digital -del que dijo- es parte de la violencia política hoy en nuestro país en el contexto del avance de estas nuevas tecnologías.

La parlamentaria opositora recordó que en la Cámara de Senadores tienen un proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que está en pleno debate y pretende ser una herramienta que proteja el trabajo periodístico. “Tal vez uno de los símbolos mas nefastos de una democracia es cuando existe censura, cuando no hay libertad de prensa, y sobre todo cuando los trabajadores de la comunicación reciben acoso, persecuciones, coacciones de cualquier tipo”, mencionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Narcopolítica: a 10 años del asesinato del periodista Pablo Medina

Añadió que la democracia se caracteriza por las libertades, no solamente de expresión, si no también del derecho a ser bien informados, a recibir información veraz, a poder elegir, poder conocer lo que sucede y tener las opciones personales, y como sociedad. “Un asesinato relacionado a la narcopolítica hoy es el elemento trazador de todas las desgracias del Paraguay. La narcopolitica sigue cegando vidas de paraguayos y de comunicadores, y la impunidad de un sistema judicial arrodillado al poder político y económico que no permite hacer justicia en el Paraguay”, lamentó.

Tuvo el valor de denunciar al crimen organizado, afirman

El senador Rafael Filizzola (PDP) también se sumó al homenaje y recordó que Pablo Medina vivía en una zona sumamente compleja, golpeada en ese entones y en el presente aún mas por el crimen organizado. “Pablo Medina tuvo el valor, tuvo el coraje de denunciar las actividades del crimen organizado y pagó con su vida esa valentía y ese coraje. Honró a la profesión del periodismo y como tantos otros (...) Pablo Medina dio su vida por sus ideales, en defensa de una profesión que es muy importante para una democracia. Sin un periodismo libre es muy difícil que el público acceda a la información y sin acceder a una información no puede haber una democracia”, dijo el parlamentario.

También dijo que el crimen de Pablo Medina fue posible porque “existe cobertura política del crimen organizado”. Recordó que cuando mataron a Santiago Leguizamón sus asesinos circulaban libremente a través de la frontera y murieron sin ser juzgados. Mencionó que 10 años después del asesinato de Leguizamón una comisión integrada por varios legisladores junto con sectores de la sociedad civil visitaron Pedro Juan.

“El clima era de un ambiente de temor y nos decían que los jueces no movían el expediente. No solamente que no movían el expediente, sino que los asesinos de Leguizamón andaban impunes, eso ha permitido que no se tomen medidas en ese primer terrible magnicidio ocurrido a inicio de la democracia contra Santiago que también denunciaba el crimen organizado que sigue matando periodistas”, dijo.

Cuestionó que en la actualidad siga siendo peligroso ser periodista en ese país y mas cuando a través del poder político se le ataca al periodismo y a la prensa. No sólo homenajeó a Pablo Medina y a Antonia Almada de quienes dijo, “dieron su vida y fueron asesinados por el crimen organizado, dieron su vida trabajando en el periodismo. Mi homenaje a todos los demás periodistas que día a día nos informan, que día a día se exponen o enfrentan al poder político para informar a la sociedad”, manifestó el senador opositor.

Fui el pediatra de sus hijos, cuenta Iramain

El senador Ignacio Iramain (PEN) recordó de forma especial a Pablo Medina y comentó que tuvo el privilegio de ser el pediatra de sus hijos, “una persona a quien siempre le dije que le admiraba mucho por su coraje y valentía. Lamentablemente le sucedió, murió en manos del crimen organizado y cuando seguía viendo a sus hijos decía: ‘pobre, a la mamá', pero realmente no son pobres, son ricos en dignidad porque tuvieron el ejemplo de un padre valiente”, recordó.

Por su parte, el senador Mario Varela (ANR, HC) presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, mencionó que están haciendo un análisis y estudio al proyecto de ley de protección a periodistas, en el marco de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso Santiago Leguizamón vs Paraguay, en donde se condena a nuestro país por la violación a la libertad de expresión y por falta de acceso a la justicia ante el asesinato del periodista en manos del crimen organizado.

Relató que hace un tiempo realizan audiencias públicas y que el lunes pasado, en Pedro Juan Caballero escucharon a varios comunicadores sobre el ejercicio del periodismo. Mencionó que no se puede negar que siempre es mas riesgoso ejercer el periodismo en la zona fronteriza, donde se mueve el crimen organizado. Añadió que no se trata solamente de las críticas que puedan surgir del ejercicio del periodismo contra el poder político, si no también contra organizaciones del narcotráfico, armatráfico, lavado de dinero y activos.

Varela dijo que con el proyecto de ley no se busca solamente generar inmunidades o privilegios a ningún sector de la sociedad sino proteger a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. “Estamos hablando del compromiso que tiene el Estado paraguayo de cumplir este fallo de la CIDH que nosotros tenemos como Estado y la obligación”, dijo el senador colorado.