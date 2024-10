Comisionado de ONU alerta ante los ataques contra las ONG

Ayer, en Diputados se desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional organizada por la Comisión de Niñez y Adolescencia y el Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja, donde participó como invitado el comisionado de la ONU, Luis Pedernera, quien escuchó atentamente la preocupación expresada por el proyecto de ley sancionado de control a organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Tanto la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) como representantes de organizaciones civiles presentes mencionaron los riesgos de este proyecto de ley sancionado que se intenta solapar como de “transparencia”, cuando en realidad busca perseguir a grupos que nos son afines al Gobierno.

“Nosotros le hemos dicho en nuestra recomendación que se tiene que construir un espacio de confianza y cooperación con la sociedad civil. Ustedes vieron lo que fue nuestro proceso de examen al Estado (paraguayo) e incluye a las organizaciones civiles. Nuestro trabajo no tiene sentido si no tenemos una contraparte que nos dé otra perspectiva”, indicó Pedernera.

Agregó que el temor es que la ley se use para perseguir y evitar tener un contrapeso. Citó el caso de Corea del Norte, donde rige un gobierno autoritario.

“Yo examiné Corea del Norte. En Corea del Norte no hay sociedad civil, y ¿saben lo difícil que ha sido recomendar a un país donde solo tenemos un informe oficial porque la sociedad civil no existe? Se la persigue y no hay que llegar a eso”, refirió.

Enfatizó que en la evaluación que realizaron en Paraguay sobre las políticas públicas relacionadas con la niñez “se ha reconocido el valor de la sociedad civil”, así como otros varios actores, ya que “sin esa variedad, nuestro trabajo estaría siempre sin una pata”.

Finalmente, remarcó que su postura “no es porque esté en contra de que se controle la actividad de las organizaciones sociales en un país, los controles tienen que existir, pero cuando esos controles se convierten en persecución, ahí es cuando empieza el problema”.

Tras escuchar a Ortega y a las diputadas Dalia Estigarribia (PLRA, A) y Liz Acosta (ANR, cartista), Pedernera valoró los esfuerzos legislativos para cumplir con las recomendaciones hechas, entre ellas, el avance hacia leyes como contra el criadazgo o del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, insistió en trabajar en otras pendientes, como prohibir el matrimonio o la unión de hecho con menores de edad, un mejor abordaje a la problemática del feminicidio y los huérfanos que dejan, así como otras formas de violencia.

Además, pidió ver el entorno digital, ya que así como es puerta para posibles crímenes contra niños, también plantea ventajas en el área de aprendizaje. Solicitó tener en cuenta la postura de estudiantes en torno al programa de comida escolar Hambre Cero.