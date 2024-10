Cuestionan “sospechosos” movimientos en cuentas de inversiones del IPS

Desde la Bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) se han pronunciado en contra de movimientos que se están realizando en cuentas de inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS).

Entre las primeras en exponer su crítica a través de la red social “X” fue la ex senadora Desiree Masi, quien cuestionó esta nueva modalidad del IPS de sacar inversiones seguras como los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) que tiene en bancos triple A, de amplia trayectoria en el sistema, para invertir en bonos de un banco de menor calificación y de reciente creación, refiriéndose al ueno bank.

Compra de bonos

El propio titular de la previsional, Jorge Brítez, confirmó la operación de compra de bonos por G. 250.000 millones de ueno bank (A).

“Compra de bonos ya se hizo por G. 250.000 millones y, se evaluó que la tasa de interés era muy conveniente para el IPS” indicó Brítez en entrevista con Luis Bareiro en Telefuturo, aunque no supo precisar la tasa de interés en la que fue pautada.

En dicha entrevista anunció además que se van a realizar más compras de bonos similares y otros tipos de inversiones rentables y no descartó la posibilidad de financiar algún tipo de inversión en obras de infraestructura.

Justificó esta determinación en un mandato de Ley 7235/23 “que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilación” en la que se dispone nuevos criterios y límites para la inversión, con el propósito de diversificar los recursos.

Teniendo en cuenta que esta operación aún no figura en los registros oficiales del reporte de inversiones del IPS (el último dato es a junio), intentamos obtener la versión oficial del presidente del ente Jorge Britez pero no ha respondido nuestras consultas hasta el cierre de la edición.

Disposiciones legales

Al respecto, en el artículo 11 de la citada Ley detalla que las Entidades de Jubilaciones y Pensiones deberán cumplir sus funciones de gestión de inversiones, utilizando conceptos de manejo de riesgos basados en la diversificación y la gestión de activos tal que satisfaga las obligaciones derivadas del pasivo, protegiendo los intereses de los afiliados. A la vez detalla los instrumentos en los cuales pueden invertir (CDA, bonos, acciones, etc)

Mientras que en el artículo 42 se hace mención a unas disposiciones de límites transitorios por cada instrumento, esto mientras dure el proceso de adecuación de la Ley que es de 24 meses desde su promulgación (se promulgó en diciembre de 2023).

Masi cuestionó además que esta ley 7235/23 aún no es funcional porque todavía no fue reglamentada.

¿Pagó el IPS penalidades?

A su vez el senador Rafael Filizzola (PDP) también se sumó al cuestionamiento de esta modalidad de inversiones del IPS, que sacó recursos CDA que tenían depositados en Bancos AAA a un plazo determinado para luego invertirlo en bonos de ueno bank (A).

“En estos casos ¿ se paga alguna penalidad por el retiro anticipado? se preguntó Filizzola a través de su cuenta en la red social X

¿Cuánto pagó el IPS? ¿Es tan alta la tasa de interés obtenida en los bonos de ueno que compensa esa penalidad? ¿Por qué no actualizan los datos de su portfolio de inversiones desde junio?, son algunas dudas que quedan con estas transacciones y que el IPS debe salir a explicar.

Inversiones a junio

De acuerdo con el detalle del informe financiero del IPS, publicado en su página web al mes de junio, la previsional tenía una cartera de inversiones por valor de G. 17 billones equivalente a unos US$ 2.220 millones en distintos instrumentos.

Por detalle, se extrae del informe que la cartera de Depósitos de Certificado de Ahorro (CDA) sumó G. 9,65 billones, (US$ 1.285 millones), en tanto que la cartera de bonos totalizó G. 2,29 billones (US$ 304 millones), y la cartera de títulos de créditos alcanzó G. 653.235 millones (US$ 87 millones).

A estas inversiones se suman los préstamos a funcionarios y pensionados, G. 2,9 billones (US$ 390 millones) y ahorros a la vista por G. 1,14 billones (US$ 152 millones)