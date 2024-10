Marito arremete contra los que venden sus ideales al “todopoderoso” y revela sus planes políticos

Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Fuerza Republicana, participó el viernes a la noche del cumpleaños de Iván Chilavert, presidente de la Seccional N° 2 de Barrio Jara. Recordó su paso por la arena política y dijo que tuvo que esquivar muchos obstáculos, entre ellos el perjuicio hacia su familia, el dinero y el poder del entonces presidente Horacio Cartes.

“Nunca pensé meterse en la política, por la historia de mi familia, en especial la de mi padre. La política te da muchas satisfacciones y muchas decepciones, eso tuve yo desde muy joven. Los ideales de mi padre podrían estar equivocados o no, pero eran sus ideales. En consecuencia tuve un trajinar, un itinerario con muchos obstáculos y así me convertí en miembro de la Junta de Gobierno, fui el senador más joven por mi cuenta propia y luego presidente de la República”, recordó Mario Abdo durante su discurso en la Seccional Colorada.

Agregó asimismo que sigue con el convencimiento de luchar por el “colorado añeteté, porque sigue defendiendo los ideales de la Nación”.

“Tuve que vencer muchos obstáculos, el perjuicio de la historia, pero yo tuve mi ideal, el convencimiento de nuestra causa, que no tiene un itinerario electoral, sino defender los ideales del verdadero coloradismo. Pocos se animaron a hacer lo que nosotros. Nos enfrentamos al todopoderoso que estaba en ese momento como presidente de la República (Horacio Cartes). Le desafiamos a su candidato”, recordó Mario Abdo cuando derrotó a Santiago Peña en la puja por la candidatura a presidente de la República en las internas coloradas del 2017.

“Recuerdo que yo era senador y voy a Mburuvicha Róga a almorzar con el presidente y me informa que va a apoyar a otro candidato, que yo iba a perder, que toda la fuerza de su movimiento iba a apoyar a otro. Yo ya había salido a hablar con mucha gente y entonces me quedé a defender la línea histórica del Partido Colorado”, agregó Mario Abdo.

No fue “candidato del dinero”

El líder del movimiento Fuerza Republicana, antes Colorado Añeteté, dijo que muchos dirigentes y hasta Horacio Cartes le dijeron que era un rebelde, que iba a perder, pero afirmó que él es así rebelde y llegó a ser presidente de todos los paraguayos.

“Me decía: ‘vos no vas a ser candidato del poder, de la estructura del dinero’, ‘y bueno’, les dije, ‘entonces vamos a encontrarnos en la cancha porque yo lo único que tengo es la palabra’. Fui candidato y perdí las elecciones. Hay derrotas que son victorias y hay victorias que son derrotas. Mi rebeldía me llevó a ser presidente de la Nación. La dignidad se pierde una vez y se pierde para siempre”, sostuvo Mario Abdo.

Los “vivos van a caer”

Manifestó en otro momento que esos políticos, en especial los diputados y senadores, que se ubican de acuerdo a quién esté en el poder de turno, van a ir perdiendo espacio, porque la gente ya se da cuenta de que son unos tránsfugas.

“El vivo que engañó a su pueblo, que para subir al Congreso le criticó con el que ahora va a comer a su lado en el quincho... ese vivo en poco tiempo se va a ir. Muchos ya entienden que hay gente que no se arrodilla ante el poder, que no negocia con sus ideales y sus principios. A mí nunca me pudieron doblegar o comprar y por eso me persiguieron desde el primer día que deje de ser presidente”, sostuvo Mario Abdo, quien está imputado junto con otros miembros de su gabinete por “revelación de secretos”.

Adelantó que seguirá en la arena política, pero que ya no será candidato a ningún cargo electivo.

“Por más que le pese a muchos, por más que le moleste a muchos vamos a recorrer de punta a punta el país llevando el aliento a la gente decente del coloradismo, a la gente valiente del Paraguay. Yo ya no soy candidato a nada, no me voy a candidatar a nada. Muchas cosas pueden decir, muchas cosas pueden cuestionar de mí, pero poco pueden refutar. En estos cinco años que fuimos gobierno hemos dejado rastros de coloradismo y de patriotismo. Dejamos obras que hasta hoy se siguen inaugurando representando al colorado añeteté”, concluyó el expresidente Abdo Benítez.