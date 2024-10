Mario Abdo Benítez pide investigar inversiones del IPS en Ueno

El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, se refirió a las recientes inversiones realizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), que adquirió bonos de Ueno Bank por un total de U$S 32 millones. Según el exmandatario, esta operación financiera es cuanto menos llamativa y amerita una investigación exhaustiva.

Abdo Benítez señaló que no se puede negar que el presidente Santiago Peña, está vinculado al novel banco. “Es llamativo, nadie puede negar la vinculación no solo del presidente de la República, sino de todo su equipo con lo que hoy es el banco Ueno”, expresó el exmandatario.

Aunque afirmó no conocer los detalles específicos del procedimiento financiero utilizado, subrayó la importancia de esclarecer los motivos que llevaron al IPS a destinar esta suma significativa a dicha entidad. “Hay que ver cuáles fueron los argumentos de la previsional para elegir poner todo ese dinero en esa cuenta. Hay que investigar”, insistió.

Abdo Benítez también indicó que el Gobierno no debería mostrarse molesto ante las preguntas sobre este tema, ya que es responsabilidad de las autoridades ofrecer explicaciones claras.

Abdo pide investigar otras inversiones estatales

El exmandatario también pidió que se investigue el volumen total de depósitos realizados por el actual gobierno desde el inicio de su mandato, el 15 de agosto pasado, y si estos fondos fueron dirigidos a instituciones financieras vinculadas al presidente.

“Hay que revisar todas las demás entidades, tanto empresas estatales como aquellas con autarquía, para ver qué volumen de depósitos ha sido enviado a un banco que está directamente relacionado con el presidente de la República”, señaló durante su participación en un acto político en la Seccional N° 2 de Barrio Jara.