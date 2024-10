Santiago Peña no saludó al PLRA por su gesta del 18 de octubre

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal fuerza opositora, con 1.5 millones de afiliados, conmemoró ayer los 133 años de la Gesta Revolucionaria del 18 de octubre de 1891, fallido levantamiento armado cuya fecha es incluso más celebrada que la fundación de la agrupación, el 10 de julio de 1887. La agrupación centenaria sigue arrastrando deudas, una permanente división interna, cierta falta de rumbo y amenazada por la infiltración cartistas, según analistas.

El acto oficial por la gesta, fue encabezado por el presidente del agrupación, Hugo Fleitas (anticartista), en el Cementerio de la Recoleta de Asunción, frente al Panteón Liberal.

Días atrás, el senador Eduardo Nakayama (quien renunció al PLRA) señalaba que la gesta surgió debido a que el presidente electo, Juan Gualberto González (ANR), ganó con fraude electoral. “Había más votantes que anotados en el padrón”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PLRA: Estigarribia resalta necesidad de renovación de autoridades y de “recuperar la identidad”

Peña no saludó a los liberales

El presidente de la República, Santiago Peña, no saludó al PLRA por su gesta. El titular del Poder Ejecutivo perteneció a las filas liberales hace pocos años atrás. Se afilió al PLRA desde los 17 años. Pero, el entonces exministro de Hacienda se afilió al Partido Colorado, el 29 de octubre del 2016, para mantenerse dentro del Gabinete del entonces presidente Horacio Cartes.

Fuentes coloradas contaron en ese momento que el ministro presuroso dejó un almuerzo familiar para ir a firmar su afiliación a la Junta de Gobierno del Partido Colorado, y así, mantener su entonces cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

En la misma convención partidaria renunció, antes de ser destituido, el otro ministro liberal que tenía Cartes en su administración, Francisco De Vargas, quien estaba al frente del Ministerio del Interior.

Según los antecedentes, Santiago Peña, a través de apoderados de la ANR, solicitó su desafiliación a mediados de junio del 2017, puesto que se afilió al Partido Colorado el 29 de octubre del 2016 en una convención partidaria. Así salvó su cargo de ministro de Hacienda.

Lea más: El PLRA no se entregará a cartistas ni se unirá a sus infiltrados, señalan

Mediante apoderados de la ANR, Santiago Peña, entonces precandidato presidencial del cartismo (perdió las internas con el entonces senador colorado Mario Abdo Benítez), solicitó su desafiliación del PLRA. Pero el pedido fue rechazado por los liberales por ser un trámite que debe realizarse personalmente.

El abogado Eduardo González, apoderado del Partido Colorado, llegó hasta la sede partidaria para solicitar la desafiliación de Peña. El exministro de Hacienda se afilió a la ANR el 29 de octubre de 2016, tras 21 años, se afilió al Partido Colorado.

En su momento, Eduardo González contó que acudió en carácter de patrocinante de Peña, y por lo tanto, no hacía falta su presencia, al no estar reglamentadas las solicitudes de desafiliación en el Código Electoral. Aclaró que de la candidatura de Peña no puede ser impugnada porque es afiliado colorado.

Lea más: El presidenciable cartista Santiago Peña sigue en padrón del Partido Liberal

Jueza ordenó exclusión de Peña del padrón del PLRA

Finalmente, en septiembre del 2017, la jueza de primera instancia en lo electoral de la capital, María del Carmen Novais, hizo lugar al pedido del exministro de Hacienda y ordenó al PLRA sacarlo del padrón. “Técnicamente, este pedido lo hizo Santiago Peña bajo patrocinio de abogado. Pedimos la exclusión con un recurso de hábeas data como cualquier ciudadano”, explicó el abogado de la ANR, Wildo Almirón.

El entonces precandidato a la presidencia por Honor Colorado, no consideraba necesario renunciar a su afiliación al PLRA, ya que –aseguraba– la ley es clara con respecto a eso en cuanto a que la última afiliación es la que sirve para los términos legales y derechos civiles partidarios.

Hasta hace unos años, el padrón del PLRA refería que Santiago Peña Palacios, vota en el Comité 46 “Villa Guaraní”. El local de votación que le corresponde es el Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe, mesa 12, orden 20.